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    21:50, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Кукушкин и Попко не смогли выйти в полуфинал Челленджера в Испании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завершили свои выступления на турнире серии «Челленджер» в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) уступил в четвертьфинале болгарину Александру Лазарову (394-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7).

    Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) в четвертьфинале проиграл 18-летнему иорданцу Абдалле Шелбайху (654-я ракетка мира) — 7:5, 3:6, 1:6.



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