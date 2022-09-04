Кукушкин и Попко не смогли выйти в полуфинал Челленджера в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завершили свои выступления на турнире серии «Челленджер» в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) уступил в четвертьфинале болгарину Александру Лазарову (394-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7).

Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) в четвертьфинале проиграл 18-летнему иорданцу Абдалле Шелбайху (654-я ракетка мира) — 7:5, 3:6, 1:6.



