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    Кудалык в карантин проводили жители Шымкента

    10 Июля 2021, 22:08

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка остановили в Шымкенте организованное во время карантина мероприятие кудалык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Ежедневно полицейскими проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления главного государственного санитарного врача города.

    В случае выявления нарушителей, в отношении них собираются документы и направляются в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

    10 июля в ходе очередного рейда в Енбекшинском районе полицейские выявили факт проведения жителями торжества «кудалык» в кафе, расположенном по Ленгерскому шоссе. В зале собралось более 50 человек. Работники кафе обслуживали гостей без медицинских масок.

    Участковые инспекторы полиции остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись.

    У владельца объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

    Напомним, Шымкент находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат МВД РК Шымкент Общество
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