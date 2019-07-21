Куда жаловаться на действия на коллекторов, сообщил Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении коллекторских агентств по итогам выявленных нарушений во втором квартале 2019 года применено 10 мер воздействия, в том числе 5 административных штрафа на сумму 1 641 500 тенге и 5 мер воздействия в виде письменных предписаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

Согласно Закону: коллекторским агентством является юридическоелицо, являющееся коммерческой организацией, включенное в реестр коллекторскихагентств; коллекторская деятельность - деятельность коллекторского агентства,направленная на досудебные взыскание и урегулирование задолженности, а также насбор информации, связанной с задолженностью. Коллекторская деятельностьосуществляется на основании договора о взыскании задолженности, заключенного сбанком второго уровня и (или) микрофинансовой организацией.

Результатыпроведенного анализа показали, что коллекторскими агентствами допущенынарушения, связанные с: нарушением правил осуществления коллекторскойдеятельности;

осуществлением недобросовестных действий со стороныколлекторского агентства при взаимодействии с должником;

несообщением при первичном контакте работником коллекторскогоагентства должнику информации, установленной правилами осуществленияколлекторской деятельности;

разглашением третьему лицу тайны коллекторскойдеятельности, тайны предоставления микрокрокредита;

взаимодействием коллекторского агентства с должникомпосле выражения последним несогласия на взаимодействие.

Законом запрещеныследующие недобросовестные действия коллекторских агентств:

распространениесведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которымвзаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которыемогут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

совершениепротивоправных действий, посягающих на права и свободы лица, с которымвзаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь издоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иноговреда;

оказаниедавления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или поврежденияимущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления,мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнениюобязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

введение лица,с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительноразмера, характера и оснований возникновения задолженности;

принятиеколлекторским агентством денег (в наличной или безналичной форме), а такжеиного имущества в счет погашения задолженности;

требования состороны коллекторского агентства о погашении задолженности иным имуществом,кроме денег;

разглашениекоммерческой или иной охраняемой законами РК тайну, полученной от кредитора и(или) его представителя, и (или) третьих лиц.

Кроме того, всоответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 16 Закона должники и (или) ихпредставители вправе самостоятельно фиксировать процесс взаимодействия сработниками коллекторского агентства с помощью средств аудио- и (или)видеотехники.

В мобильном приложении Национального БанкаКазахстана «НБК Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемнойНационального Банка (данный мессенджер доступен дляскачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket), с января 2018 года запущен новый раздел«Деятельность коллекторских агентств». Вданном разделе пользователи в онлайн-режиме могут получить разъяснение о своихправах при взаимодействии с коллекторскими агентствами.

Нарядус мобильным приложением «НБК «Online», должники банков и микрофинансовых организациив случае нарушения прав могут обратиться:

в Национальный Банк Казахстана письменно поадресу: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67;

в Общественную приемную Национального Банказа получением правовой помощи по адресу:г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, телефон для справок +7 (727) 2788104 (вн.5571,5573);

в филиалы Национального Банка (по адресам,указанным на сайте Национального Банка www.nationalbank.kz, в разделе «ОНациональном Банке», подразделы: «Структура НБК» - «Филиалы»).