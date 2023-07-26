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    Куда смотрели руководство района и директор – аким СКО прокомментировал ситуацию с Петровской школой

    26 Июля 2023, 23:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поручил руководителю управления образования Назиру Жашибекову выехать в село Петровку Тайыншинского района и на месте разобраться в вопросе состояния местной школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата обсуждали подготовку школ к новому учебному году. Прежде всего, темпы проведения ремонтных работ. Не забыл аким области и о проблеме, которую подняли жители села Петровки. Школа здесь находится в плачевном состоянии.

    На заседании акимата выяснилось, что на этот год в учебном заведении запланировали текущий ремонт. В том числе замену линолеума, ремонт санузлов и частичную замену пола.

    «В ужасном состоянии школа. Руководство района и директор куда смотрели все это время? Запустили школу. Вы говорите, что запланировали текущий ремонт на этот год. Почему люди не знают об этом? Нужно работать, объяснять, какие работы запланировали, о конкурсных процедурах. Лично выезжайте в школу и объясняйте», - сказал А.Сапаров.

    Капитальный ремонт школы управление образование будет планировать на следующий год.

    Всего по области 465 школ. В этом году капитальный ремонт проводят в 44-х.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Акимат школа
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