+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 3 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Куда сходить в выходные в Нур-Султане

25 Января 2020 13:52
Поделиться:
Куда сходить в выходные в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в столице запланировано проведение нескольких чемпионатов, множество театрализованных представлений и концертных программ, передает официальный сайт акимата.

Новости по теме
Казахстанских мультипликаторов необходимо обучать за рубежом - Жанибек Оразалы
Необходимо размещать отечественные мультфильмы на YouTube - объединение анимационных киностудий Казахстана Ввести ежегодный план по выпуску мультфильмов предлагают в Казахстане Юный композитор из Нур-Султана: Моя мечта – сочинить музыку для Димаша Кудайбергена

В спорткомплексе «Сарыарка» проходит открытый чемпионат столицы по поясной борьбе среди молодежи.

В спорткомплексе «Даулет» пройдет международный турнир по грэпплингу и чемпионат города по қазақ күресі в спорткомплексе «Аспан».

26 января в 19:00 в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители «Ориентир любви».

Коллектив государственного академического русского театра драмы им. М. Горького представляет несколько постановок. Одна из них – сказка С. Болдина «Приключение аистенка».

Кроме того, театр в воскресенье в 18:00 приглашает всех театралов на «Женитьбу».

Казахский драматический театр им К. Куанышбаева представит в воскресенье комедию «Формула добра».

В этот же день, в 19:30, коллектив театра «Astana Musical» приглашает на музыкальный хоровой концерт, который пройдет в ЦКЗ «Казахстан».

Театр «Астана балет» ждет астанчан и гостей столицы в субботу и воскресенье в 18:00 на сказку «Щелкунчик».

Юные горожане тоже могут выбрать мероприятие по душе. В воскресенье в театре кукол представят сказку «Еще раз о русалочке». А во дворце «Жастар» дети могут принять участие в фестивале детского творчества «Сияние звезд».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Культура,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив