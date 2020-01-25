Куда сходить в выходные в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в столице запланировано проведение нескольких чемпионатов, множество театрализованных представлений и концертных программ, передает официальный сайт акимата.
В спорткомплексе «Сарыарка» проходит открытый чемпионат столицы по поясной борьбе среди молодежи.
В спорткомплексе «Даулет» пройдет международный турнир по грэпплингу и чемпионат города по қазақ күресі в спорткомплексе «Аспан».
26 января в 19:00 в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители «Ориентир любви».
Коллектив государственного академического русского театра драмы им. М. Горького представляет несколько постановок. Одна из них – сказка С. Болдина «Приключение аистенка».
Кроме того, театр в воскресенье в 18:00 приглашает всех театралов на «Женитьбу».
Казахский драматический театр им К. Куанышбаева представит в воскресенье комедию «Формула добра».
В этот же день, в 19:30, коллектив театра «Astana Musical» приглашает на музыкальный хоровой концерт, который пройдет в ЦКЗ «Казахстан».
Театр «Астана балет» ждет астанчан и гостей столицы в субботу и воскресенье в 18:00 на сказку «Щелкунчик».
Юные горожане тоже могут выбрать мероприятие по душе. В воскресенье в театре кукол представят сказку «Еще раз о русалочке». А во дворце «Жастар» дети могут принять участие в фестивале детского творчества «Сияние звезд».
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