Куда сходить в выходные в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в столице запланировано проведение нескольких чемпионатов, множество театрализованных представлений и концертных программ, передает официальный сайт акимата.

В спорткомплексе «Сарыарка» проходит открытый чемпионат столицы по поясной борьбе среди молодежи.

В спорткомплексе «Даулет» пройдет международный турнир по грэпплингу и чемпионат города по қазақ күресі в спорткомплексе «Аспан».

26 января в 19:00 в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители «Ориентир любви».

Коллектив государственного академического русского театра драмы им. М. Горького представляет несколько постановок. Одна из них – сказка С. Болдина «Приключение аистенка».

Кроме того, театр в воскресенье в 18:00 приглашает всех театралов на «Женитьбу».

Казахский драматический театр им К. Куанышбаева представит в воскресенье комедию «Формула добра».

В этот же день, в 19:30, коллектив театра «Astana Musical» приглашает на музыкальный хоровой концерт, который пройдет в ЦКЗ «Казахстан».

Театр «Астана балет» ждет астанчан и гостей столицы в субботу и воскресенье в 18:00 на сказку «Щелкунчик».

Юные горожане тоже могут выбрать мероприятие по душе. В воскресенье в театре кукол представят сказку «Еще раз о русалочке». А во дворце «Жастар» дети могут принять участие в фестивале детского творчества «Сияние звезд».