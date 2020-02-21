Куда сходить в эти выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как всегда, предстоящий уикэнд обещает жителям и гостям Нур-Султана мероприятия на любой вкус: соревнования, театральные постановки, фестиваль и концерты, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

22 февраля в 09:00 возьмет старт главное спортивное событие недели – лыжный фестиваль «Бұрқасын-2020». Массовые соревнования пройдут на лыжероллерной трассе (гостиница Astana Park Hotel).

22 февраля в концертном зале «Астана» – программа «Хит». Духовой оркестр «MEGA HIT» представит своему слушателю знаменитые хиты зарубежных исполнителей XX и XXI веков. Начало концерта - в 18:00.

22 февраля в 18:30 в Nomad City Hall – «Қыз Жібек». Одно из лучших казахских эпических произведений о любви.

А в Академическом русском театре драмы имени М. Горького в этот субботний вечер зазвучит «Крылатая исповедь вольных сердец». В исполнении актеров зрители услышат стихи С. Сейфуллина «В ком энергия бьется», «Кокшетау отдых души», «Вороной скакун», поэмы И. Жансугурова «Степь», «Кюйши» и «Кулагер» и многие другие, увидят инсценировку по повести Б. Майлина «Памятник Шуги». Вечер поэзии начнется в 18:00.

23 февраля в 12:00 театр «Астана опера» приглашает жителей и гостей столицы на концерт «Түрлі дауыстар әлемі». Ведущие концерта – музыковеды театра в занимательной форме расскажут обо всех видах оперных голосов – от сопрано до баса, а известные солисты исполнят популярные арии и дуэты из произведений Хамиди, Бизе, Верди, Россини, Моцарта, Холминова, Леонкавалло. В программе концерта – также хор детской театральной студии «Астана опера».

23 февраля в 17:00 в «Астана опере» - «Евгений Онегин». Из пушкинского романа в стихах П. Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами пушкинских героев, скромно назвав свою оперу «лирическими сценами». Он решил поручить первое ее исполнение молодежи – ученикам Московской консерватории. В марте 1879 года состоялась премьера «Евгения Онегина». Вскоре с большим успехом опера была поставлена на сценах Большого театра в Москве, Мариинского в Петербурге и стала одним из самых популярных произведений.

23 февраля в 18:00 - Театр драмы имени М. Горького - «Смешанные чувства». «Хочется думать, что эта история окажется близкой и понятной любому зрителю, ведь речь в пьесе идет о таких универсальных вещах, как любовь, старость, взаимоотношения с детьми. Надеюсь, моя пьеса вдохнет надежду в тех, кто стремится сохранить состояние влюбленности и веры, которое так нужно в любом возрасте», - писал Ричард Баэр, автор этого произведения.

23 февраля в 16:00 в концертном зале «Астана» пройдет международный фестиваль российской культуры «Солнечный круг».