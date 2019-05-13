Куда сходить на этой неделе в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт акимата города Нур-Султана представил недельный план мероприятий в учреждениях культуры и спорта с 13 по 19 мая.

Дворец Независимости

13-19 мая - выставка современного искусства «Движение в пространстве», выставка прикладного искусства «Ұлы дала мұрасы», персональная выставка Аманата Назаркулова, выставка Мараш Кениевой «Өмірім - менің өнерім», персональная выставка Гульнур Аскеровой «Мөлдір рең», выставка «Іздер», персональная выставка Вадима Быкова «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».

Дворец «Жастар»

13-19 мая - выставка-ярмарка «Товары из Германии», выставка мёда;

17 мая, 19:00 - концертная программа школы современного вокала «До Star», театра «Jas art» и ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК;

18 мая, 17:00 - отчётный детский концерт студии «Relax Pro»;

19 мая, 10:30 - турнир по спортивным и бальным танцам среди начинающих танцоров.

Театр «Астана Опера»

13 мая, 19:30 - концерт лауреатов международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»;

14 мая, 19:00 - концерт заслуженного деятеля РК, солиста Казахского государственного гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт», лауреата международных конкурсов Амира Тебенихина;

15 мая, 19:00 - церемония награждения и концерт полуфиналистов V Международного конкурса юных пианистов «Astana piano passion»;

18 мая, 18:00 - торжественное закрытие V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»;

19 мая, 18:00 - концерт «Откроем музыке сердца»;

19 мая, 19:00 - гала-балет «Будущее и настоящее Казахстанского балета».

Театр «Жастар»

14 мая, 10:00 - мероприятие, посвященное 125-летию С. Сейфуллина;

15-17 мая, 19:00 - М. Ауезов «Айман-Шолпан», музыкальная комедия;

16 мая, 11:00 - Ж. Омаров «Жеребенок и Волчонок», сказка-фантазия;

19 мая, 19:00 - Ж. Пило «Моцарт», мюзикл.

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр

13 мая, 19:00 - Ш. Айтматова «Ана - жер Ана», повесть.

Театр кукол

18-19 мая, 12:00, 16:00 - К. Ешмуратова «Старик-Перекатиполе», спектакль по мотивам казахской народной сказки.

Концертный зал «Астана»

16 мая, 19:00 - прощальный тур советского и российского певца композитора и актёра, народного артиста РФ Валерия Леонтьева;

17 мая, 19:30 - концерт симфонической музыки;

18 мая, 19:00 - концерт «Қаракөз», посвященный 110-летию Жаппаса Каламбаева;

19 мая, 16:00 - праздничный концерт, посвященный 20-летию детского хора «Айналайын».

Центральный концертный зал «Казахстан»

15 мая, 19:00 - концерт «Қазақ әндерінің жаңа лебі» вокально-инструментальной группы «Saz and soul»;

16 мая, 19:30 - концерт Государственного оркестра «Академия солистов»;

18 мая, 19:30 - концерт «Свободный полет» советского и российского поп-певца, актёра, продюсера, заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе;

19 мая, 19:00 - концерт группы «Машина времени», посвященный 50-летию группы.

Дворец мира и согласия

14 мая, 19:30 - благотворительный концерт «Ана үміті».

Столичный цирк

18, 19 мая, 16:00 - программа Шымкентского государственного цирка «1 000 000 оваций».

Тренажерный зал Champion GYM

19 мая, 10:00 - чемпионат города Нур-Султан по бодибилдингу.

Центральный стадион им. Х. Мунайтпасова

13 мая, 9:00 - отбор талантов в «Эспаньол», профессиональные просмотры от тренеров «RCD Espanyol»;

14-15 мая, 15:00 - соревнование по стритболу в рамках универсиад среди вузов, посвященное Году молодежи.

Стадион «Астана Арена»

16 мая, 15:00 - первая Лига РК по футболу между молодёжными командами «Астана М» - «Мактарал»;

19 мая, 19:00 - чемпионат РК по футболу среди клубов Премьер-лиги ФК «Астана» - ФК «Шахтер».

Спортивный комплекс Назарбаев Университета

18-19 мая, 15:00 - матч по баскетболу между командами «Астана» ПБК - «Тобол» БК в рамках национального чемпионата РК сезона 2018/19 гг.

Велотрек «Сарыарка»

14-19 мая, 10:00 - международный турнир «Silk Way Series» по велоспорту на треке.

Спортивный комплекс «Фламинго»

19 мая, 10:00 - республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный 74-й годовщине Победы.

Спортивный комплекс «Даулет»

18-19 мая, 9:00 - детский турнир по теннису «Красный мяч».

Ледовый дворец «Алау»

13-15 мая, 10:00 - турнир по хоккею среди детей.

Средняя школа № 24

15 мая, 10:00 - чемпионат города Нур-Султана по асык ату среди молодежи, посвященный Дню защитника Отечества.

Школа-гимназия № 65, средняя школа № 4

18-19 мая, 10:00 - первенство города Нур-Султана по скалолазанию среди молодежи и юношей.