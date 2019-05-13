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Куда сходить на этой неделе в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт акимата города Нур-Султана представил недельный план мероприятий в учреждениях культуры и спорта с 13 по 19 мая.
Дворец Независимости
13-19 мая - выставка современного искусства «Движение в пространстве», выставка прикладного искусства «Ұлы дала мұрасы», персональная выставка Аманата Назаркулова, выставка Мараш Кениевой «Өмірім - менің өнерім», персональная выставка Гульнур Аскеровой «Мөлдір рең», выставка «Іздер», персональная выставка Вадима Быкова «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
Дворец «Жастар»
13-19 мая - выставка-ярмарка «Товары из Германии», выставка мёда;
17 мая, 19:00 - концертная программа школы современного вокала «До Star», театра «Jas art» и ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК;
18 мая, 17:00 - отчётный детский концерт студии «Relax Pro»;
19 мая, 10:30 - турнир по спортивным и бальным танцам среди начинающих танцоров.
Театр «Астана Опера»
13 мая, 19:30 - концерт лауреатов международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»;
14 мая, 19:00 - концерт заслуженного деятеля РК, солиста Казахского государственного гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт», лауреата международных конкурсов Амира Тебенихина;
15 мая, 19:00 - церемония награждения и концерт полуфиналистов V Международного конкурса юных пианистов «Astana piano passion»;
18 мая, 18:00 - торжественное закрытие V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»;
19 мая, 18:00 - концерт «Откроем музыке сердца»;
19 мая, 19:00 - гала-балет «Будущее и настоящее Казахстанского балета».
Театр «Жастар»
14 мая, 10:00 - мероприятие, посвященное 125-летию С. Сейфуллина;
15-17 мая, 19:00 - М. Ауезов «Айман-Шолпан», музыкальная комедия;
16 мая, 11:00 - Ж. Омаров «Жеребенок и Волчонок», сказка-фантазия;
19 мая, 19:00 - Ж. Пило «Моцарт», мюзикл.
Государственный академический казахский музыкально-драматический театр
13 мая, 19:00 - Ш. Айтматова «Ана - жер Ана», повесть.
Театр кукол
18-19 мая, 12:00, 16:00 - К. Ешмуратова «Старик-Перекатиполе», спектакль по мотивам казахской народной сказки.
Концертный зал «Астана»
16 мая, 19:00 - прощальный тур советского и российского певца композитора и актёра, народного артиста РФ Валерия Леонтьева;
17 мая, 19:30 - концерт симфонической музыки;
18 мая, 19:00 - концерт «Қаракөз», посвященный 110-летию Жаппаса Каламбаева;
19 мая, 16:00 - праздничный концерт, посвященный 20-летию детского хора «Айналайын».
Центральный концертный зал «Казахстан»
15 мая, 19:00 - концерт «Қазақ әндерінің жаңа лебі» вокально-инструментальной группы «Saz and soul»;
16 мая, 19:30 - концерт Государственного оркестра «Академия солистов»;
18 мая, 19:30 - концерт «Свободный полет» советского и российского поп-певца, актёра, продюсера, заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе;
19 мая, 19:00 - концерт группы «Машина времени», посвященный 50-летию группы.
Дворец мира и согласия
14 мая, 19:30 - благотворительный концерт «Ана үміті».
Столичный цирк
18, 19 мая, 16:00 - программа Шымкентского государственного цирка «1 000 000 оваций».
Тренажерный зал Champion GYM
19 мая, 10:00 - чемпионат города Нур-Султан по бодибилдингу.
Центральный стадион им. Х. Мунайтпасова
13 мая, 9:00 - отбор талантов в «Эспаньол», профессиональные просмотры от тренеров «RCD Espanyol»;
14-15 мая, 15:00 - соревнование по стритболу в рамках универсиад среди вузов, посвященное Году молодежи.
Стадион «Астана Арена»
16 мая, 15:00 - первая Лига РК по футболу между молодёжными командами «Астана М» - «Мактарал»;
19 мая, 19:00 - чемпионат РК по футболу среди клубов Премьер-лиги ФК «Астана» - ФК «Шахтер».
Спортивный комплекс Назарбаев Университета
18-19 мая, 15:00 - матч по баскетболу между командами «Астана» ПБК - «Тобол» БК в рамках национального чемпионата РК сезона 2018/19 гг.
Велотрек «Сарыарка»
14-19 мая, 10:00 - международный турнир «Silk Way Series» по велоспорту на треке.
Спортивный комплекс «Фламинго»
19 мая, 10:00 - республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный 74-й годовщине Победы.
Спортивный комплекс «Даулет»
18-19 мая, 9:00 - детский турнир по теннису «Красный мяч».
Ледовый дворец «Алау»
13-15 мая, 10:00 - турнир по хоккею среди детей.
Средняя школа № 24
15 мая, 10:00 - чемпионат города Нур-Султана по асык ату среди молодежи, посвященный Дню защитника Отечества.
Школа-гимназия № 65, средняя школа № 4
18-19 мая, 10:00 - первенство города Нур-Султана по скалолазанию среди молодежи и юношей.
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