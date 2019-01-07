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Куда сходить на этой неделе в Астане

7 Января 2019 11:07 76
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Куда сходить на этой неделе в Астане

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт акимата Астаны представляет самые интересные культурные и спортивные мероприятия предстоящей недели, передает МИА «Казинформ».

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Дворец независимости

До 31 января (10:00 - 18:00) - выставка «Антиквариат»

 

Театр кукол

7-9 января (12:00, 14:00) - сказка «Проделки ведьмы в новогоднюю ночь»; 12-13 января (12:00, 14:00, 16:00) - сказка «Как зайчонок зайцем стал».

 

Городская площадь, территория у ТРЦ «Хан шатыр», Ботанический сад

7 января - 17 февраля (13:00-20:00) - цикл мероприятий в рамках фестиваля Astana Winter Land

 

Столичный цирк

7 января (16:00) - новогодняя цирковая программа «Птица счастья»

 

«Астана опера»

7 января (17:00) - концерт «Музыкальные каникулы в «Астана опера»; 9 января (19:00) - опера «Богема»; 13 января (17:00) - концерт «Мелодии экрана».

 

«Барыс-Арена»

8 января (19:30) - чемпионат КХЛ, «Барыс» - «Амур» (Хабаровск); 9-15 января (9:00) - чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди детских юношеских команд; 10 января (19:30) - чемпионат КХЛ «Барыс» - «Куньлунь Ред Стар»; 13 января (17:00) - чемпионат КХЛ «Барыс» - «Сочи».

 

Дворец мира и согласия

9 января (19:00) - концерт проекта «Тәтті шай»

 

Велотрек «Сарыарка»

9 января (19:30) - национальный чемпионат по баскетболу «Астана» - «Синегорье» (Кокшетау)

 

Государственный казахский театр имени К. Куанышбаева

10 января (18:30) - комедия «Тіл табысқандар»; 11 января (18:30) - комедия «Туған күн»; 12 января (18:30) - драма «7+1»; 13 января (18:30) - драма «Қардағы көгершіннің ізі».

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Астана, Культура,
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