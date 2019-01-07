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Куда сходить на этой неделе в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт акимата Астаны представляет самые интересные культурные и спортивные мероприятия предстоящей недели, передает МИА «Казинформ».
Дворец независимости
До 31 января (10:00 - 18:00) - выставка «Антиквариат»
Театр кукол
7-9 января (12:00, 14:00) - сказка «Проделки ведьмы в новогоднюю ночь»; 12-13 января (12:00, 14:00, 16:00) - сказка «Как зайчонок зайцем стал».
Городская площадь, территория у ТРЦ «Хан шатыр», Ботанический сад
7 января - 17 февраля (13:00-20:00) - цикл мероприятий в рамках фестиваля Astana Winter Land
Столичный цирк
7 января (16:00) - новогодняя цирковая программа «Птица счастья»
«Астана опера»
7 января (17:00) - концерт «Музыкальные каникулы в «Астана опера»; 9 января (19:00) - опера «Богема»; 13 января (17:00) - концерт «Мелодии экрана».
«Барыс-Арена»
8 января (19:30) - чемпионат КХЛ, «Барыс» - «Амур» (Хабаровск); 9-15 января (9:00) - чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди детских юношеских команд; 10 января (19:30) - чемпионат КХЛ «Барыс» - «Куньлунь Ред Стар»; 13 января (17:00) - чемпионат КХЛ «Барыс» - «Сочи».
Дворец мира и согласия
9 января (19:00) - концерт проекта «Тәтті шай»
Велотрек «Сарыарка»
9 января (19:30) - национальный чемпионат по баскетболу «Астана» - «Синегорье» (Кокшетау)
Государственный казахский театр имени К. Куанышбаева
10 января (18:30) - комедия «Тіл табысқандар»; 11 января (18:30) - комедия «Туған күн»; 12 января (18:30) - драма «7+1»; 13 января (18:30) - драма «Қардағы көгершіннің ізі».
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