Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Куда сходить на День Республики в Астане

    19 Октября 2022, 20:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управление культуры Астаны совместно с подведомственными организациями планирует провести более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ведомства, 24 октября в государственном театре танца «Наз» состоится концертная программа «Республикам – Қазақстан!».

    В день праздника, 25 октября, на территории площади ЕХРО состоится праздничный концерт «Қазақстаным менің».

    В этот же день в государственной академической филармонии пройдет республиканский айтыс акынов, приуроченный ко Дню Республики. В состязании примут участие акыны со всех областей республики. В ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой.

    Во Дворце мира и согласия 25 октября запланирована концертная программа «Мәңгілік ел дауысы», целью которого является сохранение, процветание, развитие и распространение культуры народа Казахстана.

    «25 октября у нас на ипподроме состоится большая аламан байга. Будут соревнования по конкуру. Всего около 20 спортивных мероприятий состязательного характера. Они тоже приурочены ко Дню Республики», - проинформировал руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов в кулуарах международной научно-практической конференции «25 октября – начало Независимости».


    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Культура День Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Голос на миллион: всемирно прославленному певцу Димашу Кудайбергену исполнилось 29 лет
    Казахский драмтеатр построят в Актобе
    Фестиваль кумыcа прошел в Анкаре
    Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров