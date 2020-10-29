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    Куда сельчане могут пожаловаться на плохое качество интернета

    29 Октября 2020, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн брифинга в Службе центральных коммуникаций министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о том, куда сельчане могут пожаловаться на плохое качество интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожаловаться можно в разном формате. Обращаться надо в Комитет телекоммуникаций, соответствующие адреса указаны на портале Электронного правительства, а также в электронном формате через портал Электронного правительства можете отправить обращения. Соответственно по этому обращению будет направлена инспекция с контрольно-измерительными приборами, которые должны будут выехать, измерить и зафиксировать, что конкретно там связи нет», - объяснил министр.

    Если по обязательствам оператора связи, 500 и более жителей не обеспечены каналами связи, то министерство примет соответствующие меры реагирования, предписания на устранение проблемы, могут выписывать штрафы.

    «Соответственно, это наша контрольная функция. Чтобы ее совершенствовать, будем закреплять параметры качества связи», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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