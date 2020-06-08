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    Куда позвонить по правилам регистрации армянских авто в Актобе

    8 Июня 2020, 22:11

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Колл-центр по разъяснению правил регистрации автомашин, ввезенных из Армении, создан департаментом полиции Актюбинскойобласти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Для разъяснения правил регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении, в департаменте полиции работает Call-центр, куда можно позвонить по телефону 525-100. Также для удобства граждан организована работа нотариуса и переводчика в автоЦОНе. Всего с момента регистрации консультации от сотрудников полиции по вопросам регистрации получили около 300 граждан», - прокомментировал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

    По словам А.Арыстанова, в Актюбинскую область из Армении было завезено более 3 тысяч автомашин, однако за прошедшую неделю было зарегистрировано всего 82 автомашины.

    В связи с этим полицейские рекомендуют жителям поторопиться с регистрацией, срок которой действителен до 1 июля 2020 года.

    При постановке на регистрационный учет транспортных средств, ввезенных из Республики Армения в соответствии с Постановлением правительства РК от 20.05.2020 года за № 306 необходимо следующие документы:

    1. Документ, удостоверяющий личность

    2. Документы об уплате сбора и пошлин

    -за государственную регистрацию – 695 тенге;

    -за выдачу свидетельства регистрации транспортного средства 3473 тенге;

    -за выдачу государственных номеров – 7779 тенге.

    3. Свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного в Республике Армении

    4. Государственный регистрационный номерной знак Республики Армения.

    5. Обязательный перевод свидетельства регистрации транспортного средства (технического паспорта) на государственный или русский язык, заверенный нотариусом.

    6. К регистрации допускаются ТС с левосторонним рулевым управлением, ввезенные на территорию Республики Казахстан до 01.02.2020 года.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акорда Транспорт Армения
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