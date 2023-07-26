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    Куда подать жалобу на неработающий кондиционер в автобусах Астаны

    26 Июля 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления «Автобусного парка 1» Медет Шакаев ответил на жалобы астанчан на неработающие кондиционеры в автобусах во время сильной жары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в городе пассажирскими перевозками занимаются шесть автобусных парков. Из них один государственный (наш «Автобусный парк 1»), остальные – частные. Что касается нашего автобусного парка, утром транспортные средства с неработающим кондиционером на линию не выпускаются. Возможно, что на линии ломается кондиционер. В таком случае автобус доезжает до конечной, сходит с маршрута и едет на базу до устранения причин. После устранения в тот же день, буквально это занимает часы-минуты, выходит на линию», - сказал он во время пресс-конференции в Службе коммуникаций Астаны.

    Он отметил, что в каждом автобусе имеется табличка с именем и другими данными водителя. Если есть жалобы к сотрудникам, астанчан просят зафиксировать их и обратиться в службу «109» (iKomek).

    «Хочу заверить, что все жалобы, поступившие в iKomek рассматриваются в обязательном порядке. Все жалобы мы рассматриваем, принимаем меры, вплоть до дисциплинарного характера. Также у нас водитель получает надбавки к зарплате за безаварийность, обороты. То же самое и по жалобам, если жалоба объективна, тогда мы наказываем таких водителей», - заверил спикер.

    Ранее в ответ на запрос МИА «Казинформ» в акимате Астаны сообщали, что всего в городе имеется 1129 автобусов. Кондиционерами оборудованы 925 единиц, или 81,9% от общего количества. Перед началом весенне-летнего периода проводится сезонное обслуживание, в том числе и приведение в соответствие систем кондиционирования. Работники департамента транспортного контроля на постоянной основе ведут мониторинг работоспособности систем кондиционирования в общественном транспорте.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Транспорт
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