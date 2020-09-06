Куда обратиться жертвам спамеров и распространителей вируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ку да обратиться казахстанцам, ставшим жертвой спамеров или распространителей вируса в Интернете, если ваш сайт или информационную сеть взломали, ваш пароль захватили или кто-то получил несанкционированный доступ к вашим информационным ресурсам, пояснил ресурс stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».
Неоходимо сообщить об этом специалистам Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «ГТС»:
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Официальный интернет-ресурс РГП «Государственная техническая служба» — STS.KZ
Официальный интернет-ресурс Службы KZ-CERT — CERT.GOV.KZ
Служба реагирования на компьютерные инциденты — это единый центр для пользователей национальных информационных систем и сегмента Интернета, обеспечивающий сбор и анализ информации по компьютерным инцидентам, консультативную и техническую поддержку пользователям в предотвращении угроз компьютерной безопасности.
Ранее пояснялось о том, к уда обращаться казахстанцам при обнаружении утечки персональных данных.