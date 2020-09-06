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    Куда обратиться жертвам спамеров и распространителей вируса

    6 Сентября 2020, 19:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ку да обратиться казахстанцам, ставшим жертвой спамеров или распространителей вируса в Интернете, если ваш сайт или информационную сеть взломали, ваш пароль захватили или кто-то получил несанкционированный доступ к вашим информационным ресурсам, пояснил ресурс stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

    Неоходимо сообщить об этом специалистам Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «ГТС»:

    Чтобы больше узнать об информационной безопасности, подпишитесь на официальные аккаунты организации в сетях:

    Официальный интернет-ресурс РГП «Государственная техническая служба» — STS.KZ

    Официальный интернет-ресурс Службы KZ-CERT — CERT.GOV.KZ

    Служба реагирования на компьютерные инциденты — это единый центр для пользователей национальных информационных систем и сегмента Интернета, обеспечивающий сбор и анализ информации по компьютерным инцидентам, консультативную и техническую поддержку пользователям в предотвращении угроз компьютерной безопасности.

    Ранее пояснялось о том, к уда обращаться казахстанцам при обнаружении утечки персональных данных.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Интернет Связь, ТВ, IT
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