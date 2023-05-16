Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Куда обращаться с жалобой на нелегальный контент в социальных сетях

    16 Мая 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Алтай Кульгинов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса о борьбе с идеологией ЛГБТ, рассказал, куда обращаться, если вы заметили интернет-ресурс, распространяющий нелегальный контент в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на основании 237 предписаний уполномоченного органа в сфере информации в отношении 3491 интернет-ресурсов и ссылок приняты меры по ограничению доступа к работе сетей и средств связи на территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона «О связи». В 2022 году администрациями интернет-ресурсов удалено из публикации более 3100 материалов за нарушение прав детей («ВКонтакте» - 2575, «Instagram» - 9, «Facebook» — 1, «YouTube» — 26), «Telegram» — 536)», — написал Алтай Кульгинов.

    Также в своем ответе вице-премьер пояснил, кому можно жаловаться на сайты, распространяющие в интернете вредоносный контент.

    «Если вы заметили в социальной сети или интернет-ресурсе группу, распространяющую нелегальный контент, вы можете подать запрос в раздел «Пожаловаться на интернет контент» на сайте qogam.gov.kz. По всем поступившим жалобам в срочном порядке будет проведена правовая оценка размещенных материалов, будут приняты меры по блокировке или удалению материала», - говорится в ответе.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Интернет Соцсети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дерзкое ограбление попало на видео в ЗКО
    1,5 млн ученических мест планируется открыть до 2026 года в Казахстане
    В Казахстане выявили более 10 тысяч случаев пропаганды порно, наркотиков и суицидов
    173 села Жамбылской области обеспечены высокоскоростной мобильной связью 4G
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
    Новости партнеров