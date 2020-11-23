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    Куда направят средства госбюджета в предстоящие три года

    23 Ноября 2020, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Куда направляются бюджетные средства в этом году, сообщил вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы РБ на текущий год запланированы в объеме 14,5 трлн. тенге. В целом расходы направлены на социальную помощь, развитие образования и здравоохранения, поддержку реального сектора экономики через финансирование госпрограмм, развитие регионов и обеспечение обороноспособности», - сказал Руслан Енсебаев, выступая на сессии IX Гражданского форума Казахстана.

    Вице-министр добавил, что социальная направленность бюджета сохранена. Доля расходов социального блока в общем объеме расходов

    в 2021 году составит 50,5% и к 2023 году вырастет до 61,6%.

    В целом, на развитие соцсферы в трехлетнем периоде будет направлено 22,4 трлн. тенге, в т.ч. в 2021 году – 7,1 трлн. тенге с увеличением на 401 млрд. тг. к уровню текущего года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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