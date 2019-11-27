Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Куда Нацбанк инвестировал пенсионные активы ЕНПФ

    27 Ноября 2019, 17:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за октябрь 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

    На 1 ноября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 564,4 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 949,8 млрд тенге или 65,8%, номинированные в иностранной валюте – 3 614,6 млрд тенге или 34,2%.

    В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 192,03 млрд тенге, в том числе: приобретены ГЦБ Минфина РК на общую сумму 12,88 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,6% годовых; приобретены облигации АО «НК «КТЖ» на сумму 170 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых; приобретены облигации АО «ДБ «Альфа-Банк» на сумму 7,50 млрд тенге и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1,65 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге.

    В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 267,6 млрд тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 238,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,65% годовых. Были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии, Мексики, Бразилии. Объем нетто-продаж за рассматриваемый период составил 131 млрд тенге.

    В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/JPY объемом 327 млн долларов США на срок от 6 до 9 месяцев с рядом крупных международных инвестиционных банков с кредитным рейтингом «А» и выше.

    Данные сделки были заключены на рыночных условиях с целью повышения доходности пенсионных активов. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 35,3 млрд японских йен.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане