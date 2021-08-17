Куда могут полететь казахстанцы за рубеж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИИР РК опубликовал список совершаемых международных авиарейсов из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Сейчас международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам: Турция - 54 рейса в неделю; ОАЭ - 31 рейс в неделю; Узбекистан - 36 рейсов в неделю; Россия - 10 рейсов в неделю; Грузия – 20 рейсов в неделю; Кыргызстан – 9 рейсов в неделю; Беларусь – 8 рейсов в неделю; Украина – 8 рейсов в неделю; Германия – 9 рейсов в неделю; Таджикистан – 2 рейса в неделю; Южная Корея – 3 рейса в неделю; Египет – 2 чартерных рейса в неделю; Нидерланды – 1 рейс в неделю; Черногория – 7 рейсов в неделю; Польша – 1 рейс в неделю; Армения – 1 рейс в неделю. Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. отметили в ведомстве.