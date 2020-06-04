Куда могут обратиться безработные алматинцы за помощью в трудоустройстве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет активная работа по трудоустройству безработных в рамках Дорожной карты занятости и других государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Алматы более 27 тысяч человек обратились в центр занятости населения. На сегодня трудоустроено 13,5 тысячи человек, в том числе по Дорожной карте занятости - 5,5 тысяч человек. По ДКЗ на сегодня планируется создание порядка 26 тысяч новых рабочих мест», - сказал на онлайн-брифинге руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Он добавил, что трудоустройство проходит по таким профессиям, как арматурщики, сварщики, повара и т.д. Заработная плата в среднем составляет от 85 тысяч до 120 тысяч тенге, а также есть и те, кто зарабатывает по 200 тысяч тенге. Это зависит от квалификации каждого человека.

По его данным, в целом имеются государственные и региональные программы, как Дорожная карта бизнеса-2025, Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», Экономика простых вещей, Алматы Бизнес, Алматы Бизнес-2025, по которым оказывается всесторонняя поддержка субъектов бизнеса. При этом каждая программа имеет свои выгодные условия по видам предпринимательства и отраслевым направлениям.

Между тем, директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков заявил, что в рамках программы «Еңбек» из бюджета выделены деньги на оплату труда безработных, для которых работодатели смогут организовать временные рабочие места. Это общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика.

Организовывать временные рабочие места по общественным работам могут работодатели, чья деятельность приносит экономическую, социальную и экологическую полезность для города. Оплата труда лиц, участвующих в общественных работах, производится Центром занятости населения ежемесячно на основании сведений, предоставленных работодателями, и составляет 2 МЗП (85 000 тенге) в месяц.

Основные требования к работникам, направляемым на общественные работы: зарегистрированные безработные в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия в общественных работах составляет до 12 месяцев.

Социальные рабочие места организуются работодателями независимо от их формы собственности, а также на дому. Оплата труда лиц, участвующих по социальным рабочим местам, осуществляется путем предоставления субсидий части заработной платы в размере 35% от установленной работодателем, но не более 1 МЗП (42 500 тенге).

Основные требования к работникам, направляемым на социальные рабочие места: зарегистрированные безработные в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия по социальным рабочим местам составляет до 12 месяцев. Направляются лица, имеющие соответствующую квалификацию при направлении на созданное социальное рабочее место.

Молодежная практика организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Работа по молодежной практике носит временный характер. Оплаты труда осуществляется из республиканского или местного бюджетов и составляет 25 месячных расчетных показателей – 69 450 тенге (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг).

Основные требования к работникам, направляемым на молодежную практику: молодежная практика организуется для выпускников организаций образования для получения первоначального опыта работы по полученной профессии. На молодежную практику направляются безработные в возрасте не старше 29 лет в течение 3-х лет после завершения обучения. Продолжительность молодежной практики – до 6 месяцев.

Работодателям, желающим принять участие в реализации данных мероприятий и получить государственную поддержку, необходимо обратиться в Центр занятости населения города Алматы, по адресу проспект Назарбаева, 50, угол улицы Жибек жолы или в мобильные центры занятости

Нариман Абильшаиков также рассказал, что с июля 2019 года в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» функционировали 12 мобильных центров занятости «Атамекен» қолдау орталығы» (МЦЗ), с марта 2020 года -11 МЦЗ.

«Атамекен» қолдау орталығы» с открытия и по настоящее время оказали услуги 23 286 гражданам, проконсультировали 52 354 человека, направили на трудоустройство 1908 человек, трудоустроили 842 человека, направили на обучение «Бизнес бастау» 3 624 человека, «Жас кәсіпкер» — 1 127 человек, направили на краткосрочное обучение и поставили на учет как лицо, ищущее работу, 343 человека.

Одним из основных показателей в рамках реализации проекта «Атамекен» қолдау орталығы» является трудоустройство безработных граждан.

«МЦЗ ежедневно ведется работа по укреплению и расширению связей с работодателями, сбору вакансий. Учитывая, что результативная работа по трудоустройству граждан возможна только при наличии большого, оперативно пополняемого и обновляемого банка вакансий, менеджеры МЦЗ проводят самостоятельный поиск вакансий. Каждый менеджер ежедневно добавляет в базу СРМ и в рабочие чаты с безработными по 5 вакансий. Так, на сегодняшний день в базе вакансий Алматы насчитывается 107 специальностей (после карантина), направлено 1 908 человек», - сказал Нариман Абильшаиков.

По его словам, в связи с введением режима ЧП и карантина, запретом въезда в город работников из пригорода и с момента введения карантина возникла острая нехватка определенного количества работников в некоторых компаниях.

«Так, в палату предпринимателей города Алматы обратились 17 компаний по вопросу трудоустройства, на 4 июня 266 соискателей были направлены на работу. В настоящее время ведется набор сотрудников с помощью представленных списков центров занятости Илийского и Карасайского районов Алматинской области в швейный цех ТОО «Дольче» (45 человек) и ТОО «Алтын жулдыз» (112 человек)», - добавил директор палаты предпринимателей Алматы.