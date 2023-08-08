Куда чаще всего трудоустраивается молодежь в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным департамента статистики Астаны, в городе проживают 440 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. С начала года мерами занятости охвачены 6834 человека. На запрос МИА «Казинформ» и.о. руководителя аппарата акима Астаны Нурлан Алимжанов ответил, куда чаще всего трудоустраивается молодежь и какие отрасли для них менее привлекательны.

Уровень молодежной безработицы – 4%

«Молодежь является стратегическим потенциалом любого государства. С уровнем развития, ценностными ориентирами, степенью участия в экономической, политической и общественной жизни казахстанской молодежи связан путь нашей страны в будущее. Не случайно Правительством Казахстана уделяется пристальное внимание вопросам молодежной политики. По данным департамента статистики, в нашем городе 440 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет»,

- отметил Нурлан Алимжанов.

В том числе:

- рабочая сила – 297,6 тысячи.

- уровень молодежной безработицы составляет 4%;

- доля молодежи категории NEET – 6,2% или 26 045 человек.

Имеется 14 высших учебных заведений, получают образование 67 тысяч студентов. 14 426 студентов проживают в 36 общежитиях.

О программах трудоустройства

Для молодежи действуют такие программы, как «Молодежная практика», «Общественные работы», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», Социальные рабочие места, проводятся обучения и др.

Например, с начала года по городу Астане мерами содействия занятости охвачены 6834 молодых человека. В частности, трудоустроены на постоянную работу - 1770, на молодежную практику - 314, общественные работы - 867, социальные рабочие места - 134, первое рабочее место - 155, контракт поколений - 3, предоставлены гранты на реализацию новых бизнес-идей - 20, микрокредиты для молодежи - 113, направлены на профессиональное обучение - 29, прошли обучение через Электронную биржу труда - 257 и основам предпринимательства по «Бастау бизнес» - 3172 молодых человека.

После окончания вуза они могут обратиться в Центр занятости населения.

«Могу привести пример: есть программа «Молодежная практика». Программа предназначена специально для безработных, из числа выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по полученной профессии (специальности), завершивших обучение в течение 3 предыдущих лет, и не старше 35 лет. Период прохождения молодежной практики засчитывается в трудовой стаж. Проявив себя, молодой человек может остаться там же и на постоянной основе. Думаю, это отличная возможность. Или программа «Первое рабочее место». Рабочие места по проекту «Первое рабочее место» для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии (специальности) или родственной профессии, относящейся к той же группе занятий национального классификатора занятий», - отметил Нурлан Алимжанов.

Участие в проекте «Первое рабочее место» составляет не более 18 месяцев.

Какие сферы интересны для молодежи?

При поступлении в вузы молодежь в основном выбирают технические специальности, информационно-коммуникационные технологии, бизнес, управление. Предпринимательская деятельность является достаточно привлекательной для заметной части молодежи. Молодежь в основном работает в сферах образования, информации и связи, государственного управления, строительства, торговли. Наименьшее количество - в сферах сельского хозяйства, промышленности, электро- и водоснабжения.