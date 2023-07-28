Куда будут транспортировать дополнительные объемы товарного газа из месторождения Кашаган

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дополнительный объем товарного газа в рамках строящегося и будущего газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, будет транспортироваться по существующему магистральному газопроводу (далее – МГ) «Средняя Азия – Центр». Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произведенный дополнительный объем товарного газа в рамках строящегося и будущего газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, будет транспортироваться по существующему магистральному газопроводу (далее – МГ) «Средняя Азия – Центр», который на сегодня загружен на 45%», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что поставка данного газа для северных и южных регионов будет осуществляться через МГ «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Для этого АО «НК «QazaqGaz» начата разработка технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) по строительству 2-ой нитки МГ «Бейнеу – Бозой – Шымкент» для расширения пропускной способности до 30 млрд м3/год. Планируемый срок реализации – 2027 год.

«Относительно получения правоустанавливающего документа на земельный участок для проекта газосепарационной установки (ГСУ) на период строительства и эксплуатации на Тенгизском месторождении. Земельный участок, предназначенный для реализации проекта «Строительство газосепарационной установки» (проект ГСУ), расположен на Тенгизском месторождении в границах горного отвода контрактной территории ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Данный участок принадлежит ТШО на праве временного землепользования в рамках Соглашения о недропользовании от 1993 года. При этом, на этапах разработки проектно-сметной документации проекта ГСУ, а также строительства и эксплуатации будущего завода, необходимо получение правоустанавливающих документов на земельные участки с соответствующим целевым назначением (ст. 52 Земельного кодекса РК). Однако, в ходе переговоров ТШО выразило согласие на возврат части контрактной территории без недр, ввиду ее нахождения в пределах распространения залежей углеводородов. В этой связи, с соответствующими компетентными государственными органами были проработаны различные пути решения данного вопроса, в том числе внесение изменений в Земельный кодекс.

По итогам обсуждения, оптимальным вариантом было установление публичного сервитута для получения земельного участка под строительство ГСУ путем разработки соответствующего постановления акимата», - пояснил Алихан Смаилов.