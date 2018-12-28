Куда Андрей Карпович ушел из «Кайрата»

АСТАНЫ. КАЗИНФОРМ - Легенда сборной Казахстана и начинающий тренер Андрей Карпович о своем решении покинуть «Кайрат», Шпилевском, выигранном Кубке и новогодней традиции рассказа в эксклюзивном интервью «SPORTINFORM».

Когда мы позвонили Карповичу с просьбой об интервью, то планировали лишь поговорить про прошедший сезон, о его впечатлениях от новой роли. Но никак не ожидали, что именно в этом интервью Андрей Владимирович шокирует нас заявлением об уходе из «Кайрата».

БОРЬБА С САМИМ СОБОЙ

- Андрей Владимирович, для начала, чем вы занялись по завершению сезона?

- Если честно, последние два месяца выдались для меня тяжелыми и напряженными. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я чувствовал колоссальное давление, ощущал, что представляю интересы большого клуба. Что есть конкретные задачи. Да, я понимал, что есть те, кто считал решение играть в финале Кубка исключительно казахстанскими игроками какой-то авантюрой. В какой-то мере я с этим согласен, это несколько авантюрно. Но порой это бывает полезно. Мы все получили большой опыт - игроки, руководство, тренерский штаб.

Рад, что нам удалось выполнить главную задачу - выиграть Кубок страны. Во всяком случае, это была главная задача для меня за тот период, что я исполнял обязанности главного тренера. Лично для меня это были очень важные два месяца, сложные два месяца. Не буду скрывать, этот небольшой период дал мне большую пищу для размышления. Главная борьба была с самим собой. Ведь нужно было где-то наступать и на горло своей песне, принимать решения, которые не хотелось принимать.

В общем, мне было, о чем подумать. Поэтому сразу после финала Кубка я сразу улетел к семье, постарался отключиться от всего. Первую неделю занимался исключительно домашними делами. Чувствовалось некое опустошение. Но знаете, такое приятное ощущение от выполнения работы, задачи. Естественно, вообще ни о чем не думать не вышло. Все это время я занимался анализом, принимал какие-то решения для себя. Но самое главное, этот опыт дал мне ответ на вопрос - чем я хочу заниматься и в каком направлении двигаться.

- Не может быть, чтобы два месяца вы вообще ничем не занимались...

- Естественно пассивное лежание на диване не может длиться долго. Я поступил на тренерские курсы, сдал экзамены на категорию PRO. Когда сидишь на диване, то все кажется легким. Но это только со стороны так кажется. Мне еще многому нужно учиться. Последние два года стали очень стремительными в моей карьере. Я вроде бы недавно закончил карьеру футболиста, а тут уже представляю такой большой клуб, как «Кайрат», несу ответственность за его выступление в главном матче сезона. Благодарен за этот шанс председателю наблюдательного совета клуба Кайрату Советаевичу. Когда тебе дают такой шанс, то не имеешь право подвести ни людей, ни себя.

- А теперь, давайте, подведем итоги минувшего сезона. Каким он был для вас?

- Интересным. И явно неоднозначным. Последние два месяца, как я уже говорил, стали для меня важнейшими. Но и до этого было много всего, что запомнится надолго как с приятной стороны, так и не очень. Те же еврокубки, матчи с голландским АЗ «Алкмааром» - это очень позитивный момент. Как для меня, так и для всех болельщиков клуба.

- А каким он был для казахстанского футбола? Это самый худший чемпионат или бывало хуже?

- Неоднозначный сезон. Большие ожидания у болельщиков были от выступления национальной сборной. У меня после игр в Лиге наций двоякие впечатления. И вопросов больше, нежели ответов об уровне нашего футбола. Позитива мало, к сожалению. Проблем много, о них все знают, их нужно решать, но как это сделать - непонятно. Особенно вопрос с инфраструктурой.

Из позитивного - выступление «Астаны» в Лиге Европы. Она нас приучила к большим победам. И уже невыход команды в плей-офф расценивается, как не совсем удовлетворительный результат. Еще несколько лет назад мы об этом и мечтать не могли, а сейчас у нас уже двоякие впечатления от того, как команда на равных бьется с большими клубами, и ей не хватает самой малости для выхода в еврокубковую весну. Это факт.

Что касается выступления «Кайрата» в Лиге Европы, то впечатления также смешанные. С одной стороны, было отличное футбольное противостояние с голландским АЗ. Мы словно увидели свет в конце туннеля. Но затем случились матчи с чехами. И обидно не от того, что мы не прошли их, а от того, что они обыграли нас по делу, несмотря на наш больший опыт, на их скромный бюджет. Были объективные и субъективные причины нашего провала в этом противостоянии, о них можно говорить долго. Но смысла в этом нет. Скажу лишь, что у нас были большие вопросы к качеству игры по ходу всего сезона. И кризис пришелся именно на этот период. Возможно, победа над АЗ придала не уверенности команде, а самоуверенности.



ДВА ЭТАПА

- Вспомните самый обидный матч и игру, от которой вы кайфанули.

- По уровню ажиотажа, мотивации и накалу - вышеупомянутый матч с АЗ «Алкмааром». Удача была на нашей стороне, нельзя этого не признать. В тот вечер у нас все получилось. У нас появилась вера в себя, в успех. Но потом чехи нашу эту веру убили. Это ответ на оба вопроса.

- Для вас минувший сезон стал в своем роде знаковым. Вы сумели добиться того, чего ранее никто не делал - завоевали Кубок Казахстана без легионеров. Что для вас это значит?

- Для меня сезон разделился на два этапа. Первый - роль ассистента, помощника. Это важная работа, но уровень твоей ответственности гораздо ниже. Ты лишь где-то что-то подсказываешь, больше наблюдаешь.

А затем наступил этап, когда я уже исполнял обязанности главного тренера. И это совершенно иной уровень ответственности. Ты сам принимаешь решения, по-другому смотришь на многие вещи. Да, сложности были в наших ограничениях, мы не могли использовать легионеров. Но от этого задача становилась еще более интересной.

Были у нас и внутриклубные задачи, которые сковывали наши руки. Деталей и нюансов было много. Например, задача поддержания правильного микроклимата. Вот представьте себе: у вас в команде большинство футболистов - игроки своих сборных. Не только Казахстана. И ты не можешь на них рассчитывать. Они все - амбициозные люди. Нужно было найти с ними общий язык, контакт, сделать так, чтобы они не мешали тренировочному процессу, не сбивали настрой с остальных ребят. Было много таких ситуаций, которые были не путником твоим, а мешали. Были противостояния, которые мы преодолевали всем коллективом.

Изначально решение играть в Кубке Казахстана без легионеров была озвучена Кайратом Советаевичем на УТС в Турции, но тогда не все расценили эту идею должным образом. В частности, Карлос был против этого. В какой-то мере я его понимаю. Очень сложно сформулировать футболистам мысль о том, что в состав будут попадать лишь обладатели казахстанского паспорта. Ведь они все амбициозные люди, все хотят играть, побеждать, быть лучшими. А тут как бы они поставлены в неравные условия. Но это решение руководства клуба, его нужно было принять.

Да, мы выиграли Кубок Казахстана без легионеров. Да, у нас в составе много футболистов нашей национальной сборной. Но большинство из них вызывались в нее на перспективу. Постоянную игровую практику в ней имеют лишь Исламхан, Суюмбаев, Куат и Жуков.

Думаю, что более однозначную оценку этому успеху можно дать по прошествии времени. Пока же это просто остается фактом, к которому можно относиться по-разному. Спорт и футбол в частности прекрасен тем, что прошлыми заслугами и победами ты жить долго не сможешь. Это уже история. А нужно делать новую, не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше. Причем это касается всех - игроков, тренеров, клуба. Независимо от того, кто тренирует и играет в «Кайрате», этот клуб будет всегда ставить перед собой максимальные задачи.

- Сильно ли изменился тренировочный процесс после ухода Карлоса Алоса Феррера или вы не стали ничего менять?

- Заметно изменился. И это нормально, у каждого тренера есть свой взгляд на футбол, есть свои сильные и слабые стороны. Где-то я осознанно шел на эксперименты. Как говорил выше, было много сопутствующих сложностей.



СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

- По завершении сезона, у многих возникал вопрос: что будет дальше с Карповичем? Перед вами стоял такой вопрос? И что вам предложили в «Кайрате?

- Этот сезон однозначно будет по-своему особенным в моей карьере, как бы она в будущем не сложилась. Были нестандартные ситуации, я на себе ощутил давление со стороны общественности. Оно колоссальное. Болельщики имели свое мнение. Где-то высказывали его не совсем корректно. Но я их понимаю, мне на их месте также хотелось бы, чтобы команда только выигрывала. Но это невозможно. Особенно когда коллектив не объединен этой идеей. Не разделен на два лагеря. Всем всего не объяснишь.

Что касается моего будущего, то скажу, что от руководства было предложение остаться в структуре клуба, войти в тренерский штаб нового наставника. Но по сугубо личным причинам я отказался от этого предложения. Скажу так: в данной ситуации я мало чем могут быть полезен «Кайрату», поэтому не вижу смысла оставаться там.

Я очень благодарен руководству клуба за то, что предоставили мне шанс. Ведь я пришел в «Кайрат» сразу после окончания игровой карьеры, когда, так скажем, полностью обнулился. И начал все с нуля. И без поддержки клуба этот период мог даться мне гораздо сложнее. Мне очень повезло. Это были важные два года для меня.

За эти два года я проникся идеями клуба, прикипел к команде, к персоналу, болельщикам, к городу. Но сейчас ситуация такова, что от моего нахождения в новом тренерском штабе не будет большой пользы. Тут много нюансов, начиная от взглядов на футбол и заканчивая философией. Нужно расти, развиваться как начинающему специалисту.

- Каково это - работать с Кайратом Боранбаевым? Какие отношения у вас сложились?

- В первую очередь я ему признателен и благодарен за предоставленный шанс, за возможность учиться. Он делает для казахстанского футбола очень много хорошего и полезного. Думаю, что в будущем масштабы его работы все оценят в полной мере. Сейчас еще не все осознают эти масштабы.

Что касается отношений, то тут все четко - он босс. Но, несмотря на это, у нас прекрасные отношения, он всегда оказывал мне поддержку. Особенно она ощущалась именно в конце сезона, когда не было побед, было давление. Это были трудные два месяца. И он мне помог справиться со всем этим. Я ему очень благодарен за все - за шанс, за поддержку.

Вообще «Кайрат» - идеальное место для того, чтобы расти. Это ультрасовременный и высокотехнологичный клуб. В нем есть все условия для прогресса. И расти могут все - футболисты, тренеры, администраторы, методисты, медики. Для этого созданы все условия.

Кстати, я еще хотел сказать большое спасибо Кахаберу Цхададзе, в чей штаб я вошел в мае прошлого года. Это был хороший опыт. С ним начался мой путь. В мои функции, в основном, коммуникация с футболистами, связь с тренерским штабом. Потом пришел Карлос, который выдал прекрасную вторую часть сезона. Команда буквально проскакала этот отрезок. Мы лишь раз сыграли вничью, а в остальных матчах выиграли. При этом еще и умудрялись идти на эксперименты, давать шанс молодым. Выиграли Кубок. Они совершенно разные, свое видение и понимание. Это вполне естественно. И я у них многое почерпнул.

Спасибо всем, кто работает в «Кайрате». Я им благодарен за эти два года. Они все оказали влияние на меня, на мою ментальность. Отдельно хочу назвать моих коллег по тренерскому штабу - Сергея Лобадовского, Александра Шатских, Олега Воскобойника. Я признателен им за все.

- Вы сказали, что отказались работать в тренерском штабе Шпилевского из-за различий во взглядах на футбол. Это единственная причина?

- Поймите, дело не в Алексее. Я ему искренне желаю удачи. Уверен, что у него есть хороший потенциал. И есть хорошая возможность реализовать его. Следующий сезон, на мой взгляд, будет интересным на открытия. Вполне возможно, что и Шпилевский станет открытием.

Что касается моего отказа, то он не связан с личностью самого Шпилевского. Это мое решение, продиктованное моими амбициями.



НЕ ЗАГОНЯТЬСЯ

- Что дальше? У вас есть видение своего будущего? Может, уже есть предложения?

- Индустрия спорта - моя стихия, футбол - моя жизнь. Всегда есть какие-то разговоры и какие-то предложения. Но я не хочу перепрыгивать через ступеньки, а следовать определенному алгоритму действий. Двигаться вперед поэтапно.

- Карпович-тренер не скучает по Карповичу-игроку? Смогли бы еще поиграть, как тогда, в «Алтае»?

- Нет. Я наигрался, карьера у меня была долгая и насыщенная. Всегда мечтал завершить ее там, где начинал - в Семее. Рад, что такая возможность у меня появилась. И что я закончил на мажорной ноте. Мой последний сезон игрока получился очень сложным. Я понимал и видел, что организм уже не способен так быстро восстанавливаться, как раньше. Это физиология. От этого не убежишь. Плюс ко всему, это была первая лига, со всеми вытекающими - плохие поля, плохая логистика, поезда. Но я рад тому, как закончил. Ушел вовремя. Не хотелось быть обузой для кого-то, не хотелось мучить себя и болельщиков. К тому же, за свой последний сезон я получил звание лучшего игрока первой лиги. И это было очень приятно.

- Футбол навсегда? Или когда-нибудь это в вашей жизни закончится? Давайте, смоделируем как, где и когда?

- Бывших футболистов не бывает (смеется). Я не представляю, чем еще могу заниматься. Да, сейчас моя жизнь протекает не на поле, а за его пределами. И все же она в футболе. Но жизнь - непредсказуемая штука. Кто знает, что будет завтра. Загадывать не хочу. Время само все покажет.

- Окей, можно пару личных вопросов? Ваша семья поддерживает вас во всем?

- Конечно, поддержка семьи - очень важно. Моя семья - это не только жена и ребенок, но и родители, брат, его супруга. И все мои успехи, неудачи они переживают вместе со мной. Без их поддержки было бы сложно.

- Я знаю, что ваше «золотое» поколение казахстанского футбола очень дружно. В чем заключается успех крепкой дружбы? Ведь у каждого уже свое мнение, а в футболе так и вовсе, вы не просто соперники, а представляете интересы своих клубов.

- Мы воспитанники одной системы, времени. Детские турниры, учеба в школе, любовь к футболу - все это нас объединяло и объединяет. Мы идем параллельно, поддерживаем друг друга. Это важно.

- Какие качества в людях вы цените? А какие не приемлете?

- Ценю прямоту, честность, трудолюбие, искренность. Соответственно не люблю лжецов. Если человек не говорит прямо, то это уже не приемлемо для меня.

- Вы самокритичный человек? За что себя можете съесть?

- Да, самокритичен. Но стараюсь на загонять себя, не заниматься самоедством.

- А есть ли в вашей жизни эпизод, о котором сожалеете?

- Есть небольшие моменты, за которые можно себе задать вопрос - почему так? Но конкретизировать ничего не хочу. Скажу только, что если бы была возможность что-то изменить, то я ничего не менял бы. Я доволен своей карьерой, сыграл свыше 50 матчей за сборную. Это мое, у меня никто этого не отнимет.





ПРО БЕНТЛИ, ДОМ В США И ЯХТУ

- Как ваша семья обычно встречает Новый год?

- Это же все-таки семейный праздник. Поэтому все традиционно - дома, с родными. Может быть, чуть позже приедут друзья. Это стандартная и классическая схема (смеется). Думаю не только у нас. Мы не из тех, кто любит встречать Новый в теплых странах.



- Какой Новый год был самым запоминающимся?

- Сложно сказать. В детстве ты ждал каких-то подарков. Это был чуть ли не главный день в году. И не только для меня, а для всех. В молодости это был уже праздник, который хотелось провести с друзьями. Сейчас же Новый год я расцениваю, как некое время для подведения итогов, анализа, планирования следующего года.

А вообще после Нового года мой день рождения - 18 января. И у меня всегда один праздник плавно перетекает в другой. У спортсменов жизнь интересная, много ярких моментов, событий. Эмоций много, как положительных, так и отрицательных. Наши ощущения понимаем только мы сами, тот, кто не играл, вряд ли сможет в полной мере понять это.

- Что бы вы попросили у Деда Мороза?

- Как и любой спортсмен, попросил бы здоровья для себя и своих близких. С возрастом приоритеты меняются. Лет 10-15 назад мог попросить у него «Бентли», дом в США или яхту, как у Абрамовича. Но сейчас это уже не актуально для меня. Приоритеты и ценности меняются.

- На презентации книги «Кайрат». Перезагрузка» автор Айдын Кожахмет сказал, что возможно после прочтения книги ее герои, а вы в их числе, перестанут с ним здороваться. Вы книгу прочли? С Айдыном здороваетесь?

- Да, конечно прочел. Мне было интересно, так как определенная часть моей карьеры прошла в «Кайрате». Он довольно объективно и откровенно описал события, происходившие в клубе в 2004-2006 годах. Все скандалы. Здороваюсь ли с ним после прочтения? После презентации мы виделись всего раз, это было на пресс-конференции после матча с «Шахтером». Здоровались, проблем нет. Хотя он в книге посвятил мне немало страниц, и не все из написанного им я бы хотел предавать огласке, все же рад, что такая книга вышла в свет. Она писалась не для реакции Карповича или кого-то еще. Она писалась для болельщиков разных поколений. Это важнее.

- Ну, и не могу удержаться от такого вопроса: что или кто мешает «Кайрату» стать чемпионом?

- Вопрос из области риторических. Причин много, сложно назвать объективные и субъективные причины, детали. Скажу лишь одно: в клубе созданы все условия для того, чтобы команда всегда побеждала. Кайрат Советаевич сделал все, чтобы игроки добивались максимума. Это стопроцентно.