Кубок министра обороны завоевали армейские рукопашники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился открытый республиканский турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок министра обороны Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В военно-прикладном состязании приняли участие сборные видов Вооруженных сил, родов войск, региональных командований, Пограничной службы КНБ, Агентства РК по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел – всего 18 команд.

Напряженные бои на татами продолжались в течение двух дней. В предварительных схватках турнира сошлись более 130 военнослужащих.

В результате упорной борьбы «золото» завоевала сборная Министерства обороны (войсковая часть 32039), «серебро» досталось команде Десантно-штурмовых войск, «бронза» – спортсменам Сил воздушной обороны Вооруженных сил.

«Наша команда тщательно подготовилась к турниру. Соперники были достойные, поединки – нешуточные. Удовлетворен тем, что в этих напряженных схватках наши бойцы были техничнее и результативнее», – сказал офицер войсковой части Министерства обороны 32039 майор Аман Шакиртов.

По итогам соревнований в личном зачете в весовой категории до 57 кг лучшим стал Аман Шакиртов. В весе 62 кг победил рядовой Айдын Нуридинов из Десантно-штурмовых войск. В весовых категориях 67 кг и 73 кг выиграли представители команды Министерства обороны – сержант Олжас Ержан и майор Вадим Федосеев соответственно.

В следующих трех весовых категориях победителями признаны представители МВД. В весе 80 кг – лейтенант полиции Нурбол Скаков, 88 кг – капитан полиции Рахметулла Сатывалдиев, 97 кг – старший лейтенант полиции Эльдар Мухитов.

В категории свыше 97 кг сильнейшим стал ефрейтор Еламан Куатов из Сухопутных войск Вооруженных сил.

По итогам турнира по армейскому рукопашному бою команды получили Кубки от имени министра обороны, победители и призеры в личном зачете – медали и грамоты.

Такие соревнования помогают выявить сильнейших спортсменов для их участия в престижных международных турнирах. Они способствуют совершенствованию спортивного мастерства военнослужащих, укреплению боевого духа и войскового товарищества.



