Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кубок министра обороны завоевали армейские рукопашники в Алматы

    7 Мая 2023, 11:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился открытый республиканский турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок министра обороны Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В военно-прикладном состязании приняли участие сборные видов Вооруженных сил, родов войск, региональных командований, Пограничной службы КНБ, Агентства РК по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел – всего 18 команд.

    Напряженные бои на татами продолжались в течение двух дней. В предварительных схватках турнира сошлись более 130 военнослужащих.


    В результате упорной борьбы «золото» завоевала сборная Министерства обороны (войсковая часть 32039), «серебро» досталось команде Десантно-штурмовых войск, «бронза» – спортсменам Сил воздушной обороны Вооруженных сил.

    «Наша команда тщательно подготовилась к турниру. Соперники были достойные, поединки – нешуточные. Удовлетворен тем, что в этих напряженных схватках наши бойцы были техничнее и результативнее», – сказал офицер войсковой части Министерства обороны 32039 майор Аман Шакиртов.


    По итогам соревнований в личном зачете в весовой категории до 57 кг лучшим стал Аман Шакиртов. В весе 62 кг победил рядовой Айдын Нуридинов из Десантно-штурмовых войск. В весовых категориях 67 кг и 73 кг выиграли представители команды Министерства обороны – сержант Олжас Ержан и майор Вадим Федосеев соответственно.

    В следующих трех весовых категориях победителями признаны представители МВД. В весе 80 кг – лейтенант полиции Нурбол Скаков, 88 кг – капитан полиции Рахметулла Сатывалдиев, 97 кг – старший лейтенант полиции Эльдар Мухитов.

    В категории свыше 97 кг сильнейшим стал ефрейтор Еламан Куатов из Сухопутных войск Вооруженных сил.

    По итогам турнира по армейскому рукопашному бою команды получили Кубки от имени министра обороны, победители и призеры в личном зачете – медали и грамоты.

    Такие соревнования помогают выявить сильнейших спортсменов для их участия в престижных международных турнирах. Они способствуют совершенствованию спортивного мастерства военнослужащих, укреплению боевого духа и войскового товарищества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Спорт Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Риме
    Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
    Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Риме
    Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров