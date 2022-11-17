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    Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане

    17 Ноября 2022, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 ноября, в Астане начался Кубок Казахстана по конькобежному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Представлены результаты первого дня соревнований:

    500 метров, женщины

    1. Дарья Гаврилова (Астана)
    2. Арина Ильященко (Павлодар)
    3. Алена Лифатова (Павлодар)

    500 метров, мужчины

    1. Максат Мукаев (Астана)
    2. Алтай Жардембекулы (Астана)
    3. Иван Аржаников (Петропавловск)

    1500 метров, женщины

    1. Маргарита Артемьева (Алматы)
    2. Анастасия Беловодова (Семей)
    3. Ирина Чумак (Алматы)

    1500 метров, мужчины

    1. Алтай Жардембекулы (Астана)
    2. Вадим Якубовский (Рудный)
    3. Михаил Глущенко (Алматы)


    Фото: olympic.kz
    Астана Спорт
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