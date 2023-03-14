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    Кубок Казахстана по кикбоксингу стартовал в Атырау

    14 Марта 2023, 19:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В спортивном комплексе «Атырау» стартовал Кубок РК по кикбоксингу среди взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году соревнования посвящены 60-летнему юбилею заслуженного тренера Республики Казахстан Сундеткерея Касангалиева. В них принимают участие более 200 спортсменов из 18 регионов страны, а также из Грузии.
    «Кикбоксинг занимает особое место среди всех видов спорта в нашей области, он хорошо развивается. Сундеткерей Касангалиев заложил основы кикбоксинга в нашем регионе, воспитал многих известных спортсменов. Сегодняшнее мероприятие проходит 14 марта, когда мы отмечаем Көрісу. А это – предвестник Наурыза. Он прославляет единство, доброту, все качества, присущие казахскому народу. Надеюсь, чемпионат пройдет на высоком уровне. Пусть победят сильнейшие», – сказал на церемонии открытия заместитель акима области Жасулан Бисембиев.
    По итогам соревнований, которые продлятся до 16 марта, будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате мира.









    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт
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