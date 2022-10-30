Кубок Казахстана по асық ату и бес асық стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялась церемония открытия Кубка Республики Казахстан по асық ату и бес асық среди мужчин и женщин. Такие соревнования в регионе проходят впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях принимают участие 36 спортсменов по асық ату, 32 – по бес асық. Основная цель мероприятия – пропаганда игры асық ату, развитие национального спорта.



«Уважаемые гости и спортсмены! Поздравляю вас с церемонией открытия Кубка Республики Казахстан по асық ату и бес асық среди мужчин и женщин, организованного в нашей области впервые. Уверена, что это соревнование, посвященное национальным играм, пройдет на высоком уровне. Выражаю благодарность всем организаторам. Спортсменам желаю удачи, - сказала исполняющая обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Нуржауган Толеуова.

Состязания продлятся два дня. 1 ноября будут объявлены победители соревнований. Для желающих вход в спортивный комплекс «Геолог» бесплатный.

Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, акиматом области и республиканской федерацией «Асық ату».