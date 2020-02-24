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    Кубок Европы по тогызкумалаку прошел во Франции

    24 Февраля 2020, 09:01

    КАННЫ. КАЗИНФОРМ – 21-23 февраля в городе Канны (Франция) в рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая организация The Oware Society и Всемирная федерация тогызкумалака организовали открытый Кубок Европы по тогызкумалаку, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили во Всемирной федерации тогызкумалака, состязание собрало лучших спортсменов из Великобритании, Италии, Антигуа и Барбуда, Чехии, Ганы, Нигерии, Кыргызстана и Казахстана.

    В итоге среди мужчин (рапид) первое место занял А. Қайдаров (Казахстан), второе - M. Dulatbekov (Кыргызстан) и третьи - S. Bonti-Asamoah (Великобритания), а также M. De Leo (Италия).

    Среди женщин (рапид) лучшими стали Қ. Есіркеп (первое место, Казахстан), А. Shambetova (второе место, Кыргызстан), H. Kotinova (третье место, Чехия), N. Sultanmuratova (третье место, Кыргызстан).

    По блицу среди мужчин первого места удостоился А. Қайдаров (Казахстан), второго - M. Dulatbekov (Кыргызстан), третье место разделили между собой S. Bonti-Asamoah (Великобритания) и M. De Leo (Италия).

    Среди женщин по блицу победителем стала Қ. Есіркеп (Казахстан), второй - А. Shambetova (Кыргызстан), третьи места - за H. Kotinovoi (Чехия); 3 орын - A. De Fazio (Италия).

    Победители и призеры были награждены подарками.

    Автор:

    Багдат Хасенова

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