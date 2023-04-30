Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кубок единства народов по конному спорту разыграют в Астане

    30 Апреля 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В чеcть Дня единства народа Казахстана в Астане разыграют Гран-при Кубка единства народов по конному спорту в дисциплине конкур. Посмотреть зрелищные выступления участников приглашаются жители и гости столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Наездники из Караганды, Алматы и Астаны соберутся на столичном ипподроме 1 и 2 мая. Соревнование будет проходить по шести направлениям в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак».

    Расписание соревнований:

    01.05.2023 г.

    Маршрут №1 - молодые лошади 4 лет, до 90 см;

    Маршрут №2 - молодые лошади 5 лет, до 110 см;

    Маршрут №4 - любители, 100 см:

    02.05.2023 г.

    Маршрут №3 - молодые лошади 6 лет, до 120 см;

    Маршрут №5 - дети, до 110 см;

    Маршрут №6 - Гран-При «Кубок единства народов», 130см.

    Общий призовой фонд соревнований 12 миллионов тенге.

    Мероприятие пройдет при поддержке акимата столицы и организовано городской Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров