Кубок Азии по самбо стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В спортивном комплексе «Атырау» состоялось открытие Кубка Азии по самбо среди юношей 2007-2008 годов рождения, посвященного памяти заслуженного тренера РК, судьи международного класса Кошкарбая Табынбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подобный масштабный турнир, в котором принимают участие около 150 спортсменов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, России, Монголии и Казахстана, в регионе проводится впервые. В торжественном открытии турнира принял участие заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев.

«Поздравляю с торжественным открытием Кубка Азии, посвященного памяти заслуженного тренера РК, судьи международного класса Кошкарбая Табынбаева. Мы приветствуем на Атырауской земле всех спортсменов, участвующих в соревнованиях, желаем побед и удачи!»,- сказал Марат Мурзиев.

В настоящее время в Атырауской области самбо занимаются более 1 500 человек.



