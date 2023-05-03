Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кубок Азии по самбо стартовал в Атырау

    3 Мая 2023, 01:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В спортивном комплексе «Атырау» состоялось открытие Кубка Азии по самбо среди юношей 2007-2008 годов рождения, посвященного памяти заслуженного тренера РК, судьи международного класса Кошкарбая Табынбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подобный масштабный турнир, в котором принимают участие около 150 спортсменов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, России, Монголии и Казахстана, в регионе проводится впервые. В торжественном открытии турнира принял участие заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев.

    «Поздравляю с торжественным открытием Кубка Азии, посвященного памяти заслуженного тренера РК, судьи международного класса Кошкарбая Табынбаева. Мы приветствуем на Атырауской земле всех спортсменов, участвующих в соревнованиях, желаем побед и удачи!»,- сказал Марат Мурзиев.

    В настоящее время в Атырауской области самбо занимаются более 1 500 человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров