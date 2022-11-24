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    Кубок Азии на призы Кажымукана Мунайтпасова cтартовал в Туркестане

    24 Ноября 2022, 02:06

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане проходит международный турнир по қазақ күресі среди взрослых - Кубок Азии на призы Кажымукана Мунайтпасова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В соревновании принимают участие около 300 спортсменов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и всех регионов Казахстана.

    Спортсменам пожелал удачи заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов, он зачитал поздравительное письмо акима области Дархана Сатыбалды.

    «Қазақ күресі - особый вид, который занимает свое место среди национальных видов спорта. В более чем 40 странах мира созданы и работают федерации национальной борьбы. Состоялись чемпионаты мира, Азии, Африки и Европы по казахской борьбе, которые вышли на новый уровень развития. Соревнования «Қазақстан барысы», «Евразия барысы» и «Әлем барысы» также пользуются популярностью у зрителей. Мы всегда готовы поддержать национальный спорт», - говорится в поздравительном письме.

    В течение двух дней будут определены лучшие борцы в весовых категориях 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100, +100 кг. По словам главного судьи соревнований Ерлана Имангалиева, призерам будут вручены денежные премии, а победителю - ключ от автомобиля.

    Недавно в Туркестане был организован Кубок Азии по қазақ күресі «Туран барысы», в результате которого сборная команда Казахстана стала победителем.

    В Туркестанской области 4 областных и 28 районных и городских детско-юношеских спортивных школ имеют отделения по қазақ күресі. В них 148 тренеров работают с 3600 детьми.
    Туркестанская область Спорт
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