Кубок Астаны по лыжероллерам пройдет в память Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 июля в 9:00 в Центральном парке столицы пройдет VI ежегодный открытый Кубок Астаны по лыжероллерам, организаторами было принято решение о том, что соревнования будут проведены в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене, передает МИА «Казинформ».

В ходе стартов будет разыграно 10 комплектов медалей среди профессионалов и любителей лыжного спорта мужской и женской групп в возрастных категориях от 13 лет и старше. Ежегодно в этих соревнованиях принимает участие более 100 спортсменов, включая атлетов основного состава молодежной и взрослой Национальных команд Казахстана по лыжным гонкам. В 2017 году самой старшей среди 187 участников была Наталья Пупышева из Астаны 1949 года рождения.



«С каждым годом количество участников Кубка Астаны по лыжероллерам растет, он стал привлекать внимание Международной лыжной федерации и VI Кубок будет проведен не только, как региональные соревнования, на которые приезжают спортсмены только лишь из Казахстана, ему присвоен международный статус, атлеты ближнего зарубежья уже подают свои заявки на участие. Также любителей лыжных гонок привлекает то, что участие в наших соревнованиях абсолютно бесплатно, и мы предоставляем инвентарь.

К сожалению, в этом году, весь казахстанский спорт понес невосполнимую утрату - с нами больше нет нашего талантливого спортсмена Дениса Тена. Мы всегда будем помнить Дениса, как ярчайшую звезду зимних видов спорта нашей страны, открытого, доброго, честного и активного человека, который очень любил свое дело и окружающий мир. Мы безмерно благодарны Денису за все, что он делал, его уход отозвался болью в сердце каждого казахстанца, каждого из нас, поэтому мы приняли решение о том, что предстоящий Кубок Астаны будет посвящен его светлой памяти», - поделился I вице-президент Национальной федерации лыжных гонок Никита Девяткин.







Фото: yvision.kz