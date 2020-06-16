Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Кубатбек Боронов стал исполняющим обязанности Премьер-Министра Кыргызстана

    16 Июня 2020, 20:46

    БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра КР до сформирования нового состава Правительства КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    Также, согласно Указу, Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей Премьер-Министра КР, согласно поданному заявлению.

    Напомним, вчера Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку с поста главы Правительства, сделав заявление.

    Сегодня коалиция парламентского большинства Кыргызстана поддержала новый состав Правительства во главе с кандидатурой Кубатбека Боронова на должность Премьер-Министра.

    Автор:

    Назначения Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Обеспечить надлежащее состояние курортных зон и туристических объектов поручил Премьер-Министр РК
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC