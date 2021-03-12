Куба выразила признательность Казахстану за поддержку в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парильей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил кубинского коллегу с получением Кубы статуса наблюдателя в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он также выразил надежду на углубление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, констатировали необходимость дальнейшего развития политического диалога, обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Достигнута договоренность содействовать расширению договорно-правовой базы между двумя странами.



