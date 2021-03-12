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    Куба выразила признательность Казахстану за поддержку в рамках ЕАЭС

    12 Марта 2021, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парильей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Глава внешнеполитического ведомства поздравил кубинского коллегу с получением Кубы статуса наблюдателя в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он также выразил надежду на углубление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях.

    Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, констатировали необходимость дальнейшего развития политического диалога, обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Достигнута договоренность содействовать расширению договорно-правовой базы между двумя странами.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ЕАЭС
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