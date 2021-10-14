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    Куба признает паспорт вакцинации стран ЕАЭС

    14 Октября 2021, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Куба готова создать привлекательные условия для туристов из стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Равным образом сектор туризма имеет большие перспективы для совместной деятельности. Это подтверждает недавний опыт работы в этой области с Россией. Мы готовы создать благоприятные и привлекательные условия для туристов из стран членов Союза. Для этого необходимо активизировать продвижение Кубы как туристического направления по различным каналам и межрегиональным платформам радио, телевидению и в специализированных СМИ», - сказал Президент Кубы во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Также Президент страны заявил, что с 15 ноября для прибывающих в страну туристов необязательно предъявлять ПЦР-тест.

    «С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90 процентов кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров. У пассажиров не будут требовать предъявления теста ПЦР. Признается сертификат о вакцинации. Мы заранее приветствуем наших гостей, братьев и сестер из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении», - заявил Президент Кубы.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм ЕАЭС Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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