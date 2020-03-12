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    Куба подтвердила первые три случаи заражения коронавирусом

    12 Марта 2020, 08:37

    ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - В среду Куба подтвердила первые случаи заражения новым коронавирусом в стране. Государственная телекомпания сообщила, что симптомы заболевания были обнаружены у четырех итальянских туристов, которые прилетели в аэропорт Гаваны в понедельник. Затем они направились в город Тринидад, расположенный на юге страны. На следующий день их доставили в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В больнице подтвердили, что анализы трех туристов дали положительный результат на коронавирус.

    За последние 10 дней Куба активизировала свою кампанию по борьбе с распространением инфекции, проводя собрания на рабочих местах, в общественных местах, а также через государственные средства массовой информации.

    Отмечается, около 100 случаев были зарегистрированы в Латинской Америке с тех пор, как 26 февраля Бразилия объявила о первом случае заболевания в стране. Также большое количество случаев заболевания зарегистрировано в Италии.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Италия
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