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    Куат Хамитов уверенно выиграл бой на турнире MMA в Алматы

    20 Мая 2023, 01:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На «Almaty Arena» в Алматы завершился шестой поединок первого стадионного турнира лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC) в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором бою главного карда в октагон вышли казахстанец Куат «Найман» Хамитов (23-8) и россиянин Залимхан «Сабмишн Кинг» Юсупов (19-13). Поединок в полусреднем весе продлился все три раунда и закончился победой Куата Хамитова единогласным решением судей.

    Главным событием исторического турнира является бой в легком весе между казахстанским файтером Муратбеком Касымбаем (11-4) и азербайджанцем Аловсетом Мамиевым (1-0).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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