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    Куат Хамитов официально объявил свой следующий бой

    3 Марта 2023, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов (24-6) официально объявил свой следующий поединок в MMA, передает МИА «Казинформ».

    «Найман» сообщил на своей странице в Instagram о том, что проведет бой с российским файтером Акопом Степаняном, который за свою профессиональную карьеру выиграл 27 поединков и потерпел 12 поражений.

    «Официально! Куат Хамитов (24-6) vs Акоп Степанян (27-12)», — написал Хамитов.

    Год назад Хамитов объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах, но в июне выступил с заявлением, что продолжит выступления и провел один поединок, в котором одержал победу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт
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