Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.17 eur/kzt 496.48

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 63.12
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Куат Хамитов объявил дату следующего боя

    14 Августа 2023, 08:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Куат Хамитов анонсировал свой следующий поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «20 октября состоится мой следующий бой. В какой организации, как думаете?» — обратился Хамитов к своим подписчикам.

    Свой последний бой Куат Хамитов провел в мае, он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы. Хамитов сразился с бойцом из России Залимханом Юсуповым (19-15) и победил его единогласным решением судей. Напомним, что до выступления в Hardcore MMA Куат Хамитов дрался в промоушне Mergen Fighting Championship — там с 2021 года казахстанский файтер провел три боя.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Соцсети спортсмены Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане состоится Astana Marathon 2023
    Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
    Будет ли салют в Астане в честь Дня Конституции
    Двукратный чемпион Африки перейдет в велокоманду «Астана»
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актау
    2 Акимов 32 сельских округов и города районного значения выбрали в СКО
    3 Более 47 млн тенге похитили по программе «Жас маман» в колледже Тараза
    4 Гульжанар Шукеева назначена руководителем управления общественного развития ЗКО
    5 Молочно-товарную ферму вернули государству в Жамбылской области