Куат Хамитов объявил дату следующего боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Куат Хамитов анонсировал свой следующий поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«20 октября состоится мой следующий бой. В какой организации, как думаете?» — обратился Хамитов к своим подписчикам.

Свой последний бой Куат Хамитов провел в мае, он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы. Хамитов сразился с бойцом из России Залимханом Юсуповым (19-15) и победил его единогласным решением судей. Напомним, что до выступления в Hardcore MMA Куат Хамитов дрался в промоушне Mergen Fighting Championship — там с 2021 года казахстанский файтер провел три боя.