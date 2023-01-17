Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Асылов Куаныш Жумабекович назначен первым заместителем акима города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Шымкента.

До назначения он работал Государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан

Асылов Куаныш Жумабекович родился 14 марта 1973 года в городе Алматы.

Магистр юридических наук, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и магистр политических наук, Сэнфордская школа государственной политики Университет Вашингтона Дюка, США

1995-2002 годы – руководящие должности в бизнес-структурах. 2002-2006 годы – Служба в государственных органах.

2006-2010 годы – заведующий сектором официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан.

2011-2013 годы – директор центра по исследованию финансовых нарушений Счѐтного Комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2013-2014 годы – председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2014-2017 годы – председатель Комитета общественно- политической работы и языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

2017-2018 годы – заведующий общественно-политическим сектором Администрации Президента Республики Казахстан.

2018-2019 годы – первый заместитель заведующего аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан.

2019-2023 годы – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Первый вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса, президент Ассоциации выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Кавалер Ордена «Құрмет», государственные медали «Ерен еңбегі үшін», «25 лет КНБ РК» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.





Фото: пресс-служба акимата г. Шымкент







