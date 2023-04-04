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    КТЖ увеличит количество пассажирских мест в поездах до озера Алаколь

    4 Апреля 2023, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество пассажирских мест в поездах, отправляющихся на озеро Алаколь, на летний туристический сезон в 2023 году вырастет на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирам будет предложено более 276 тысяч мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Как сообщили в компании, в направлении озера Алаколь продолжат курсировать пассажирские поезда по 11 маршрутам из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Впервые запустят поезд «Тальго» по маршруту «Астана-Достык».

    В данный момент АО «Пассажирские перевозки» рассматривает совместно с акиматами, авиа- и автоперевозчиками и туроператорами возможность формирования интермодальных перевозок (двумя или более видами транспорта) до озера Алаколь из городов Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    КТЖ Транспорт Алаколь
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