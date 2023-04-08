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      Международная деятельность

    КТЖ укрепляет связи с Азербайджанской железной дорогой

    8 Апреля 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2022 год общий объем перевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном вырос по сравнению с 2021 годом в 4 раза и составил более 3 млн тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    «Отмечается рост перевозок зерна, горно-металлургической продукции. Наиболее высокий рост - в 7 раз показал экспорт из Казахстана, в том числе через Азербайджан, который составил 2,7 млн тонн. За 1 квартал 2023 года перевозки между странами также показывают положительную динамику, увеличившись более чем на 40 % к аналогичному периоду прошлого года», - сообщили в пресс-службе.

    В целях синхронизации операций между участниками ТМТМ (Транскаспийского международного транспортного маршрута) совместно с азербайджанской стороной создан виртуальный диспетчерский центр для планирования и координации движения, что позволяет улучшить межстрановой обмен информацией о движении грузов.

    «В целом, сторонами ведется активная работа по стимулированию коридора ТМТМ. Раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута для АО «НК «ҚТЖ» является одним из главных векторов развития», - отметили в нацкомпании.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КТЖ Азербайджан Логистика Международная деятельность РК Железная дорога
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