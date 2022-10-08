КТЖ расследует факт возгорания в поезде «Кызылорда-Семей»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, из-за возгорания пассажирский поезд №22 сообщением «Кызылорда-Семей» произвел экстренную остановку на участке Тюлькубас-Тараз из-за возгорания вагона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

Жертв и пострадавших среди пассажиров нет.

Возгорание в пяти купе вагона ликвидировано совместными оперативными действиями пожарных служб и работниками поездной бригады. Из вагона пассажиры рассажены на свободные места в составе поезда. Поезд отправился в 6 часов 6 минут.

Для проведения расследования в АО «НК «ҚТЖ» создана комиссия.