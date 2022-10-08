Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    КТЖ расследует факт возгорания в поезде «Кызылорда-Семей»

    8 Октября 2022, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, из-за возгорания пассажирский поезд №22 сообщением «Кызылорда-Семей» произвел экстренную остановку на участке Тюлькубас-Тараз из-за возгорания вагона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    Жертв и пострадавших среди пассажиров нет.

    Возгорание в пяти купе вагона ликвидировано совместными оперативными действиями пожарных служб и работниками поездной бригады. Из вагона пассажиры рассажены на свободные места в составе поезда. Поезд отправился в 6 часов 6 минут.

    Для проведения расследования в АО «НК «ҚТЖ» создана комиссия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КТЖ Жамбылская область Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    На тушение пожара под Астаной направлены силы ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной