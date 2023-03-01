КТЖ расширяет логистические связи с Китаем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 марта т.г. в рамках официального визита в Китай состоялась встреча руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы» с представителями администрации г. Сиань во главе с мэром города господином Ли Миньюанем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В ходе встречи обсуждены вопросы развития транспортных маршрутов и инфраструктуры.

Стороны отметили, что город Сиань является крупнейшим транспортно-логистическим хабом Китая. На его территории находится международный сухой порт «Сианьский международный торгово-логистический парк». 40% грузов на этот сухой порт приходят со стороны Казахстана, а также здесь формируется 30% контейнеров от общего объема отгруженных контейнерных поездов сообщением КНР-ЕС.

По итогам встречи подписано Соглашение, согласно которому китайской стороной будет предоставлено 8 гектаров земельного участка для строительства терминала на территории сухого порта в г. Сиань. Мэрия г. Сиань подтвердила готовность оказать поддержку АО «НК «ҚТЖ» по реализации нового логистического проекта.

Сиань – самый большой город Северо-Западного Китая, столица провинции Шэньси. Население округа Сиань составляет более 12 млн человек.



