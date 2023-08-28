КТЖ отдает приоритет перевозкам угля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период подготовки к отопительному сезону 2023–2024 гг., начиная с мая, железнодорожным транспортом перевезено по Казахстану 21 млн тонн каменного угля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Из них 18,7 млн тонн - на теплоэлектроцентрали страны, что на 300 тыс. тонн больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Для населения доставлено 2,3 млн тонн твердого топлива, что соответствует плану потребностей регионов, сформированному в начале отопительного сезона. Об этом рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК, посвященного подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем коммунально-бытового сектора и населения, заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Нуржан Кельбуганов.

«В КТЖ реализуется Дорожная карта обеспечения бесперебойных и ритмичных перевозок угля. Активно работает оперативный штаб по координации перевозок твердого топлива, который контролирует обеспечение заявок грузоотправителей, выполнение оборота вагонов, мониторит остатки запаса твердого топлива на складах ТЭЦ», - отметил Н. Кельбуганов.

Совокупный запас угля на ТЭЦ составляют более 4,3 млн тонн угля. Практически на всех энергоисточниках запасы топлива выше утвержденной нормы, на некоторых в 1,5 – 2 раза. Однако имеются несколько ТЭЦ, где на складах запасы угля ниже нормативного уровня. Это Кокшетау Жылу, Петропавловская ТЭЦ, Риддер ТЭЦ, Кентау Энерго. Ситуация возникла из-за задолженности предприятий перед угольными разрезами. Неравномерное накопление угля может привести к сгущению перевозок в пиковые периоды отопительного сезона и созданию рисковых ситуаций.

В осенне-зимний период в перевозке угля планируется задействовать порядка 22 тыс. полувагонов АО «Қазтеміртранс», что на 2 тыс. вагонов больше, чем в прошлый отопительный сезон. В этом году приобретено 47 современных грузовых локомотивов, до конца года ожидается поступление 97 локомотивов, что является крупномасштабным приобретением тягового подвижного состава для КТЖ за последние годы и вносит весомый вклад в стабильное функционирования железнодорожного транспорта. Ежесуточно в эксплуатации находится порядка 700 грузовых локомотивов, что соответствует нормативной потребности на текущий момент.

Для обеспечения надежности и безопасности перевозок и подготовки инфраструктуры к перевозкам социально-значимых грузов (зерно, уголь) в осенне-зимний период в этом году отремонтировано более 600 километров пути. Капитальный и текущий ремонт путей проводился в летний период в разных регионах страны, в том числе и на основных углепогрузочных участках (Экибастуз, Кызылжар, Дегелен).

Железнодорожники напоминают, что успешное проведение отопительного сезона зависит от слаженных действий всех участников перевозочного процесса.