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    КТЖ доставит шаттл-поездами гуманитарный груз из Китая в Турцию

    11 Апреля 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 200 контейнеров с гуманитарным грузом будут доставлены шаттл-поездами из Китая в Турцию через Казахстан по маршруту ТМТМ. Ускоренная доставка через Казахстан организована по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. По территории Казахстана поезд проследует в рекордно короткие сроки – 90 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской нацкомпании «Қазақстан темір жолы».

    Как сообщили в КТЖ, в составе первого поезда - пятьдесят 40-футовых контейнеров с палатками для временного размещения людей, пострадавших от землетрясения. Планируется отправка еще 150 контейнеров. Оператором шаттл-поездов является АО «KTZ Express».

    С появлением шаттл-сервиса сроки доставки грузов из КНР до портов Грузии сократились в три раза – до 18 суток, до портов Турции – до 25 суток. По территории Казахстана груз проследует до Каспийского моря (порт Актау), далее в Азербайджан, Грузию до города Мерсин (Турция).

    Данная перевозка осуществляется сторонами-участницами маршрута ТМТМ на безвозмездной основе, в рамках оказания гуманитарной помощи Турции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КТЖ Транспорт Турция Китай Логистика
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