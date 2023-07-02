Кто вышел во второй круг «Қазақстан барысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Завершились поединки первого круга турнира «Қазақстан барысы», который проходит в столичном спортивном комплексе «Барыс Арена», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этому году отборочный тур прошел 41 борец. Из-за этого жеребьевка состоялась таким образом, что некоторые спортсмены встречались с двумя соперниками, другие - с одним.

Так, Ерсултан Музапаров из Шымкента сначала выиграл Талгата Амренова из Восточно-Казахстанской области, потом - костанайца Асылана Сагитбека.

Жигер Сакенулы из Жетысу в первом поединке одолел акмолинца Дастана Баухана, во втором - проиграл карагандинскому борцу Акжолу Дуйсенбаеву.

Борец из Павлодарской области Мухтар Далелханулы в первой схватке победил представителя Северо-Казахстанской области, а во второй – алматинца Жансерика Жумабая.

Чемпион Костанайской области Алмас Жумагали одержал чистую победу над 20-летним Бекболом Мукашевым из Атырау.

Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области победил борцов из Акмолинской области Бекбола Нурланулы и области Улытау Айдоса Галымулы.

Алматинец Айбек Изтелеуов проиграл североказахстанцу Алтынбеку Аусагитову.

Борец из Карагандинской области Акжигит Оралов одержал победу над Ерасылом Кажибаевым из области Абай, но уступил и открыл дорогу во второй круг Руслану Абдразакову из Жетысу.

Чемпион 2021 года Даурен Нуралинов проиграл Данилу Федорову из Жамбылской области.

Марат Байкамуров из Туркестанской области вышел во второй круг, одолев Кайсара Шамшидинова и Мади Едилбаева.

Также во второй круг прошли Азат Рысбек из Жамбылской области, Айбек Серикбаев из Кызылординской области, Ерасыл Нугумат, «Аскер барысы» Галымжан Кырыкбай, Арман Калиев из Атырауской области, Нургали Жолтаев из Алматинской области, Саят Шамшиев из Восточно-Казахстанской области.

Традиционный республиканский турнир «Қазақстан барысы» проходит в Астане в преддверии Дня столицы. В этом году соревнование проходит иначе, чем в прошлом году. В связи с открытием новых областей увеличилось количество участников. В этом году за титул чемпиона соревнуюися 41 борец. В их числе 33 борца из областей, 2 спортсмена из «Аскер Барыс» и еще 6 спортсменов из 3 городов. Отборочный этап прошел во всех регионах страны. Общий призовой фонд турнира составляет 40 млн тенге, в том числе победителю турнира будет присуждено 25 млн тенге.