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    Кто возместит ущерб от аварии на водопроводе в Петропавловске

    2 Декабря 2022, 17:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжают устранять последствия аварии на водопроводе. 630 абонентов в девяти многоэтажках и хлебобулочный комбинат остаются без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пресс-секретарь городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Асем Айтулова сообщила, что причина порыва трубы точно еще не установлена. Аварийные бригады ТОО «Кызылжар су» работают до сих пор.

    «Если окажется, что виной стало некачественное проведение работ, то подрядная организация будет возмещать материальный ущерб жителям. Есть две заявки от горожан, чьи дворы подтопила вода. Проводится обход домов. Жители сами могут обратиться в ситуационный центр 109. Дома не были подтоплены», - сказала А. Айтулова.

    Она проинформировала, что в 2019 году из-за большого износа начали реконструкцию водовода по улице М. Жумабаева протяженностью 300 метров. Подрядчиком выступала столичная компания «РемСтройСервисПВ». Согласно сметной документации сумма составляла 87 млн тенге, выплачена полностью.

    «Срывов со стороны подрядчика по реконструкции не было. Условия договора были полностью выполнены. Объект эксплуатируется с 2021 года. Есть два года гарантии. По завершению работ ТОО «Кызылжар су» выставит счет подрядчику на возмещение ущерба. Со стороны акимата будут проведены претензионные работы, при необходимости будут обращаться в суд», - добавила А. Айтулова.

    Как сообщалось, вечером 1 декабря в Петропавловске произошла очередная крупная авария на водопроводе.


    Фото: instagram.com/ruslan_anbaev

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Происшествия
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