Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов разъяснил, как будет формироваться штат специального ведомства по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы этот орган был создан, как можно быстрее. Но здесь нужно учитывать специфику работы этого ведомства.

«Нужно подобрать специалистов, подходящих и по морально этическим стандартам, и по качеству подготовленности и квалификациям. Мы должны понимать, что субъекты, которые будут вовлечены в орбиту этого закона («О возврате государству незаконно приобретенных активов» - авт.), это обеспеченные люди, которые имеют возможность нанимать международные консалтинговые, аудиторские, юридические компании. Они обеспечены очень хорошей защитой, и, соответственно, аргументация будет достаточно убедительная. С нашей стороны должны быть специалисты такого же высокого уровня. Поэтому вопросу комплектования будет уделено очень большое внимание, и поэтому мы начинаем разрабатывать квалификационные требования для таких сотрудников», - пояснил заместитель Генпрокурора в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

По его данным, предполагается, что штат будет состоять из около 130 человек. Большая часть или половина – это будет своеобразный информационно-аналитический центр, где специалисты будут работать с большими данными и анализировать широкий массив информации, имеющийся в открытом доступе, у госорганов.

«Будем проводить большие сверочные работы, будем запросы делать, будем привлекать экспертов, специалистов. Все источники (в том числе зарубежные – авт.), которые могут быть нам полезны, где могут фигурировать наши граждане, потенциальные субъекты этого закона, будем поднимать, но это не значит, что мы будем считать, что это достоверная информация, мы будем ее перепроверять», - добавил Улан Байжанов.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента одобрили Закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующие к нему законы. Среди них внесение изменений и дополнений в законы по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, в Налоговый кодекс и Кодекс РК об административных правонарушениях.

В законе предусматривается определение круга субъектов, основных принципов возврата активов. Согласно документу, будет создан уполномоченный орган по возврату активов в качестве ведомства органов прокуратуры. Вводятся нормы о создании Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, в состав которой войдут депутаты Парламента, общественные деятели, члены Правительства и другие лица. Также включаются понятия реестра, предназначенного для целей возврата активов, определение субъектов, подлежащих включению в него и порядка формирования реестра.

Законом вводятся правовые механизмы раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов. Предоставляются возможности применения предварительных обеспечительных мер в случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству.

Вместе с тем, устанавливаются способы возврата активов, которые могут носить добровольный или принудительный характер, с раскрытием порядка их применения.