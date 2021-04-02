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    Кто вошел в новый состав совета директоров Банка Развития Казахстана

    2 Апреля 2021, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне состоялось очное заседание членов совета директоров Банка Развития Казахстана , которое прошло в новом составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    БРК - дочерняя структура Холдинга «Байтерек», с 12 марта текущего года определен состав совета директоров Банка из 7 человек, со сроком полномочий на 3 года.

    В состав совета директоров Банка вошел Гани Узбеков, сменивший Антонио Сомма в качестве независимого директора. Гани Узбеков имеет более чем 20-летний опыт в сфере финансов и международного развития. Таким образом состав директоров Совета директоров БРК определен в следующем составе:

    1) Арифханов Айдар Абдразахович в качестве представителя единственного акционера;

    2) Карагойшин Рустам Тимурович в качестве представителя единственного акционера;

    3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы в качестве представителя единственного акционера;

    4) Марсия Элизабет Кристиан Фавале в качестве независимого директора;

    5) Сайденов Анвар Галимуллаевич в качестве независимого директора;

    6) Узбеков Гани Нурмаханбетовича в качестве независимого директора;

    7) Саркулов Абай Серикович – председатель правления акционерного общества БРК.

    «Заседание Совета директоров в обновленном составе прошло эффективно, мы смогли детально рассмотреть и обсудить все вопросы, находившиеся на повестке дня. Убежден, что с приходом Гани Узбекова в команду БРК, нам удастся повысить планку в содействии крупному отечественному бизнесу», - отметил глава БРК Абай Саркулов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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