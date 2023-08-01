Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для определения виновных по факту заражения трех пациентов ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы специальная комиссия направила все материалы расследования в соответствующие органы. На данный момент не определено, кто именно и какие манипуляции проводил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам расследования, установлено, что реанимационные пациенты получали инвазивные медицинские манипуляции, которые могли привести к инфицированию пациентов.

«Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала данный шприц– нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, они могли произойти. Но сказать, что, да, это было и совершено конкретно этим человеком, комиссия не может. Все материалы для проведения расследования детально переданы в соответствующие органы, которые будут определять ответственность или, наоборот, невиновность персонала, который участвовал в оказании медпомощи этим пациентам», - сказала вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в кулуарах Правительства РК.

Всего по ее данным, в реанимационном отделении работают около 50 сотрудников, в том числе врачи, младший медперсонал, средний медперсонал.

«В реанимационном отделении пациенты, в силу своего состояния здоровья, получают различные манипуляции. Это и инъекции, и системы, и катетеры, и так далее. Если смотреть по передаче ВИЧ-инфекции, то как раз она и связана с нарушением каких-то медицинских манипуляций. Сказать, что конкретная манипуляция привела к инфицированию пациентов, к сожалению, комиссия не может», - пояснила вице-министр.

По ее словам, контролирующие органы не стоят каждый день над каждым работниками. Для этого существует производственный контроль, должностные инструкции персонала, есть состав, который должен это контролировать. Было выявлено, что отсутствовал контроль со стороны руководства отделения за соблюдением стандартов при проведении манипуляций.

Она подчеркнула, что комиссия определила факторы, источник локализован, меры приняты.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

Министр здравоохранения Ажар Гиният позже сообщила, что в Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом.

28 июля были озвучены итоги проверки. Главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы.