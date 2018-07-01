Кто виноват в махинациях с железнодорожными билетами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов прокомментировал жалобы казахстанцев на создаваемый махинаторами дефицит билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие из озвученных фактов находят свое подтверждение в период летних перевозок. Ввиду недостаточности парка, работы некоторых частных компаний, которые занимаются спекуляцией. Мы будем продолжать работу по рассекречиванию таких сомнительных схем работы, где есть участие наших сотрудников, как билетных кассиров, так и проводников», - пообещал А. Султанов в кулуарах АДГСПК.

По его словам, администрация «Пассажирских перевозок» намерена привлекать общественность и представителей заинтересованных органов для того, чтобы повысить глубину проверок.

«И в случае подтверждающих фото и видео аргументов, когда сотрудники компании допускают нарушения, мы будем принимать самые строгие меры. У нас политика нулевой терпимости. Строгие меры - это расторжение трудовых взаимоотношений. Черным по белому - сотрудникам проездных бригад запрещено провозить неоформленных лиц и груз багаж. Тем самым наши граждане, которые вынуждено или нет идут на сговор с проводниками, также становятся участниками административного правонарушения. И их ответственность также предусматривает законодательство», - заверил спикер.

Он привел некоторую статистику.

«В этом году было совершено больше 5 000 проверок на наших поездах. Выявлено около 300 фактов безбилетного провоза пассажиров. На одном маршруте, бывало, от одного до нескольких безбилетных пассажиров. В целом, мы расторгли с причастными свыше 30 трудовых договоров и наложили более 50 дисциплинарных взысканий, повлекших за собой снижение заработной платы», - отметил А. Султанов.